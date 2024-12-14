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Российские пловцы взяли золото на ЧМ в смешанной эстафете
Пловцы из России выиграли золото в смешанной эстафете на ЧМ в Будапеште на короткой воде
Сборная России по плаванию завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Будапеште.
Сборная России по плаванию завоевала золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште, сообщает РИА «Новости». Российская команда показала результат с общим временем 3 минуты 30,47 секунды, оставив позади соперников.
В состав победителей вошли Мирон Лифинцев, который уже стал четырехкратным чемпионом мира, а также Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Их выступление стало важным достижением для российской команды, подтверждающим высокий уровень подготовки и мастерства спортсменов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде продолжается до 15 декабря. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, к стартам допущены 27 пловцов. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение о таком формате для российских участников.
Ранее Илья Бородин победил на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, преодолев 400 метров комплексным плаванием за 3 минуты 56,83 секунды, а Мирон Лифинцев завоевал третью золотую медаль на том же чемпионате, выиграв дистанцию 50 метров на спине.