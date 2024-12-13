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Дегтярев заявил о возможном возвращении России на мировые спортивные арены
На Олимпийском собрании министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в кулуарах международных спортивных организаций обсуждают снятие санкций с российских спортсменов.
Министр спорта Михаил Дегтярев в ходе Олимпийского собрания заявил о возможности снятия санкций с российских спортсменов, передает ТАСС.
По его словам, руководители международных спортивных организаций, включая членов Международного олимпийского комитета (МОК), в кулуарах выражают желание вернуть Россию в мировое спортивное сообщество.
Дегтярев подчеркнул, что России необходимо отказаться от агрессивной риторики в адрес международных организаций. Он отметил, что многие из этих организаций уже осознали, что мировой спорт без участия России «не летит». Во время неофициальных встреч представители МОК и других спортивных организаций утверждают, как утверждает Дегтярев, что они хотят возвращения России в международное движение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что послаблений от МОК в отношении нейтрального статуса российских спортсменов не будет, а также назвал заявления организации о допуске в соревнования пустыми, в то время как новый председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил необходимость перезапустить отношения с World Athletics для участия россиян в международных соревнованиях.