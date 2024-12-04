Валуев: МОК не ослабит критерии нейтрального статуса спортсменов

Валуев заявил, что послабления нейтрального статуса для россиян от МОК не ожидаются

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Государственной думы Николай Валуев высказал мнение, что ожидать послаблений от Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении критериев нейтрального статуса для российских спортсменов не стоит, сообщает РИА «Новости». Он считает, что заявления МОК о возможности допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе являются пустыми словами.

Валуев подчеркнул, что нынешние условия нейтрального статуса – это своего рода «издевательство», к которому всех приучают. В это время, по его словам, те, кто не выдерживает, начинают менять гражданство. Он отмечает, что ожидаемая реакция – это массовый переход спортсменов к другим странам, после чего возможные послабления будут восприниматься как благо.

Также Валуев сравнил сложившуюся ситуацию с произведением Джорджа Оруэлла «1984», где общество привыкает к контролю и принуждению. В его понимании, это стратегический процесс, рассчитанный на то, чтобы принуждать россиян к смене взгляда на ситуацию, в которой они оказываются в международном спортивном сообществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил спортивных чиновников в том, что они допустили выступление российских спортсменов в нейтральном статусе, а министр спорта Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций с МОК по вопросу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.