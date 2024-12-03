Фетисов назвал виновных в нейтральном статусе российских спортсменов

Tекст: Ольга Иванова

В интервью RuTube-каналу Романа Костомарова, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил мнение, что российские спортивные чиновники несут ответственность за то, что отечественные атлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. По словам Фетисова, это стало «нашей ошибкой», так как позволило международным организациям обращаться с российскими спортсменами без должного уважения, сообщает Lenta.ru.

«Я считаю, это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться», – заявил Фетисов. Он подчеркнул, что не поехал бы на международные соревнования в нынешней обстановке, и выразил недовольство сложившейся ситуацией.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в международных делах до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав ОКР представителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Такое отстранение предполагает, что ОКР временно не будет выполнять функции национального олимпийского комитета и не будет получать финансирование от олимпийского движения,.