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В Казани решили запустить ИИ для выявления сосулек
В Казани к 2025 году запустят в пилотном режиме систему на базе искусственного интеллекта для обнаружения сосулек и снежных шапок на крышах зданий.
В Казани с 2025 года начнется использование системы на основе искусственного интеллекта для обнаружения снежных шапок и сосулек на крышах зданий, сообщает ТАСС. Об этом рассказал Дмитрий Кремлев, руководитель центра городской трансформации. Он уточнил, что обучение системы уже началось, и она будет запущена в пилотном режиме.
По словам Кремлева, в Казани уже успешно работает система, контролирующая уборку снега на дорогах и тротуарах с применением искусственного интеллекта. Эта система предоставляет аналитические данные о неубранном снеге и его скоплениях. Для этого используются мобильные камеры, установленные на десяти мусоровозах и двадцати пяти автобусах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, использование искусственного интеллекта назвали ключевым компонентом для обеспечения суверенитета России. В России стало известно об успешном применении искусственного интеллекта для улучшения систем донаведения дронов. В гонке за лидерство в области искусственного интеллекта Россия имеет значимый козырь.