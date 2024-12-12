Искусственный интеллект назвали ключевым компонентом для суверенитета России

ИТ-эксперт Ландарь: России важно развивать искусственный интеллект в условиях глобальной информационной войны

Tекст: Олег Исайченко

«По словам президента Владимира Путина, искусственный интеллект (ИИ) должен стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей, укрепления обороноспособности страны, развития экономики и социальных отраслей госуправления, роста инноваций. Уже сейчас ИИ используется в банкинге, промышленности», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Россия должна развивать суверенный ИИ, это ключевое условие для научного, технологического и мировоззренческого суверенитета страны. В рамках Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года государство ставит амбициозную цель – войти в топ-5 стран мира по показателям в этой области», – добавил он.

Сегодня 63% россиян заявляют о том, что они применяют технологии ИИ в своей жизни, сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Искусственный интеллект воспринимается как инструмент помощи в различных ситуациях. То есть тренд создания образа ИИ формирует запрос на его дальнейшее развитие. Но требуется обязательное участие человека в оценке этичности продуктов, решений, созданных этой системой», – заметил он.

«ИИ – это центральная сквозная технология, которая будет интегрирована во всю структуру экономики в ближайшие годы. С помощью нее можно оперативно отслеживать комментарии в соцсетях, результаты опросов. Искусственный интеллект внедряется в том числе в элементы государственного управления и усиление работы по бюрократическим процессам», – рассказал Алексей Ландарь, гендиректор фонда «Платформа цифровых долин».

«Важным направлением, которое сейчас также активно использует ИИ, является борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, нередко встречающимися в интернете. Это особенно актуально сегодня, во время глобальной гибридной информационной войны. Кроме того, эти технологии способствуют поддержанию политической прозрачности и честности всех происходящих процессов», – пояснил он.

«По сравнению с 2023 годом у нас практически в два раза выросло использование нейросетей в процессе производства и подготовки контента, который необходим не только для рекламных и бизнес-задач, но и для информационного противодействия», – подчеркнул Николай Деревцов, руководитель департамента искусственного интеллекта агентства «Социальные сети».

Что примечательно, большую популярность ИИ приобрел в США, говорит Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ. «Он используется в стране, которую разрывают расовые и культурные противоречия. Мэры крупных городов сегодня применяют искусственный интеллект, чтобы обращаться ко всем избирателям, независимо от языка и национальности. Думаю, что это может быть полезно и для нас», – заметил он.

«Причем искусственный интеллект не способен переубедить, он может только дать пищу для подтверждения того, что и так есть в голове у человека. В этом смысле ИИ, очевидно, будет использован для дальнейшей поляризации обществ и создания серьезных общественных конфликтов. Причем это относится как к США, так и к странам с другой политической культурой, таким как Россия», – добавил спикер.

«ИИ используется в системах управления и военных системах. Например, задача распознавания образов, которая присутствует во всем современном вооружении, это один из классических задач искусственного интеллекта», – рассказал Владимир Арлазаров, разработчик систем ИИ, гендиректор Smart Engines.

«В России свои системы распознавания лиц, текстов. Однако эти школы не копируют западные разработки. В области специализированных решений Российская академия наук создает собственные подходы и системы, которые во многих случаях превосходят западные аналоги», – заключил он.