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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 14:50 • Новости дня

    Политолог: В гонке искусственного интеллекта у России есть значимый козырь

    Политолог Минченко: Россия находится в авангарде развития технологий искусственного интеллекта

    Политолог: В гонке искусственного интеллекта у России есть значимый козырь
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Огромная энергетическая база, замечательные традиции национальной математической школы и хороший опыт цифровизации быта делает Россию неоспоримым лидером в вопросе развития технологий искусственного интеллекта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, в среду Владимир Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня меняет правила игры во многих сферах деятельности человечества. Тот, кто сумеет обуздать новую технологию, несомненно, добьется наибольших высот на международной арене. И, что особенно приятно, Россия находится в авангарде текущего процесса», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Москва в этом плане имеет неоспоримый козырь – значительные энергетические ресурсы. Работа ИИ требует колоссальных электрических мощностей. В совокупности с традициями национальной математической школы и высоким уровнем цифровизации Россия имеет неплохие шансы и вовсе стать лидером в сфере искусственного интеллекта», – считает собеседник.

    «Напомню, что наша страна входит в десятку государств мира по объемам вычислительных мощностей с использованием ИИ. При этом Владимир Путин демонстрирует комплексное понимание вопроса о новых технологиях. Неслучайно он предложил провести международный форсайт о будущем искусственного интеллекта», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, внутри БРИКС будет создан альянс по развитию технологий ИИ. Страны объединения понимают, что эта новинка способна укрепить суверенитет государств. В рамках национальной стратегии России до 2030 года предусмотрена поддержка организаций, разработавших более 800 проектов в этой области. В совокупности на реализацию программ ИИ будет выделено более 600 млн рублей», – добавляет он.

    «Искусственный интеллект важен и для нашего национального самосознания. Его программирование должно проходить с ориентацией на ценности и интересы России. Уверен, отечественные исследователи справятся с этими вызовами», – полагает собеседник.

    «Простор для внедрения новой технологии необычайно широк. ИИ может усовершенствовать деятельность государственных структур, упростить производственные цепочки и даже вывести на качественно иной уровень отечественное образование. При этом сами россияне всегда открыты к новшествам в быту. Процесс интеграции систем искусственного интеллекта в жизнь не станет для нас проблемой», – заключил Минченко.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Перед началом пленарного заседания глава государства осмотрел выставку, посвященную развитию технологий генеративного ИИ.

    В своем выступлении Путин отметил, что «только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей». «Например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим. Честно говоря, мне казалось, что это невозможно, но теперь эти границы стираются», – сказал Путин.

    По его словам, искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде.

    «Очевидно, что наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны», – подчеркнул российский лидер.

    Путин предложил провести в России «международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологии». «Это позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства», – пояснил глава государства.

    Президент особо отметил, что «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни». Кроме того, опыт России в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира.

    «Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений формируют перспективные сектора экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает, а отечественные, российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира», – сказал Путин.

    11 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ

    Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен

    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты – причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, скорость перемен лишь увеличивается, и в России нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские и нестандартные решения.

    «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул он.

    До этого Путин в ходе конференции комментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 00:43 • Новости дня
    Минцифры назвало среднюю зарплату в ИТ-секторе

    Шадаев сообщил о росте зарплат в ИТ-секторе России до 185 тыс. рублей

    Минцифры назвало среднюю зарплату в ИТ-секторе
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Средняя зарплата в российском ИТ-секторе достигла 185 тыс. рублей, при этом количество сотрудников за последние четыре года выросло на 50%, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    В настоящее время в отрасли занято более 850 тыс. человек, из которых более 100 тыс. были наняты за последние восемь месяцев, передает ТАСС.

    «У нас за четыре года количество сотрудников ИТ-компаний увеличилось на 50%. Зарплата средняя (составляет) 185 тыс. рублей», – заявил Шадаев.

    Он также отметил, что растет разрыв между средней зарплатой в экономике и зарплатой в ИТ, что, по его мнению, указывает на нехватку кадров в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в обзоре hh.ru и ПЭК указывалось, что медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и ИТ-специалистов.

    Сервис SuperJob ожидает, что в 2025 году работодатели из регионов будут активно противостоять оттоку сотрудников в мегаполисы, что приведет к росту заработных плат, при этом в лидерах по темпам роста окажутся производство и ИТ-сектор.

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    11 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве

    Путин назвал потрясающими результаты борьбы с преступностью в Москве с использованием ИИ

    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Используемый для борьбы с преступностью в столице искусственный интеллект показал потрясающие результаты, заявил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey 2024.

    «Одно из показательных направлений использования искусственного интеллекта – это, конечно, борьба с преступностью, вы сейчас сказали об этом, на примере деятельности и результатов работы полиции ОАЭ, в том числе в Дубае. И в Москве тоже такие же результаты. На первый взгляд просто необычные, если не сказать потрясающие», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, число грабежей в Москве уменьшилось в 10,5 раза, квартирных краж – в 34,5 раза. Президент подчеркнул, что именно в этом заслуга ИИ.

    Ранее Путин заявил, что России нужно выйти на передовую технологических изменений.

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    11 декабря 2024, 22:39 • Новости дня
    Путин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя удорожание реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург неизбежно, производители не должны безосновательно задирать цены, заявил президент России Владимир Путин.

    На совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, Путин сообщил, что обсудить состояние проекта ВСМ его попросил глава Сбербанка Герман Греф. «Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?» – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Заслушав доклад Савельева, Путин заявил, что «все выглядит очень оптимистично». Он поинтересовался, есть ли «проблемные вопросы». Савельев ответил, что проблем много, но они решаются, передает ТАСС.

    Путин также спросил, приняты ли уже решения по предоставлению банковских кредитов на эту стройку. Савельев ответил, что банки выразили готовность профинансировать проект, с условиями они согласны. Путин на это ответил: «Нет, одно дело – они согласны, а другое – решение принято или нет».

    «Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», – подчеркнул президент.

    Греф сообщил, что «решение принято». По его словам, «все банки на сегодняшний день приняли решение кредитных комитетов». При этом он уточнил, что в соответствии с планами «до 20 декабря должно быть финансовое закрытие сделки».

    Однако в результате на совещании Путин вынужден был «констатировать, что к настоящему моменту все необходимые решения по предоставлению заемных банковских средств не приняты».

    Кроме того, президент признал, что «удорожание» проекта «неизбежно», это связано «не только с инфляцией, которая все-таки остановилась», но и «с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков».

    «Это понятно, есть вещи такие, от которых никуда не деться. Но, с другой стороны, я обратил внимание производителей и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства, нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания», – заявил он.

    Кроме того, Савельев в ходе совещания с президентом отметил, что благодаря вводу ВСМ РЖД не потребуется инвестировать более 500 млрд рублей на развитие отдельного грузового направления Дмитров – Мга.

    В сентябре гендиректор ООО «ВСМ две столицы» Олег Тони сообщил, что проектирование высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и получение заключения Главгосэкспертизы запланировано в 2025 году. Дорога пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

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    11 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин заявил о возможности появления технологий ИИ, которые превзойдут человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

    «Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта – таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также добавил, что «искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем оптимальным путем, в несколько действий», – рассказал Путин.

    Ранее Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    11 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
    Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Применение искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых сферах приведет к революции в них, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

    Глава государства обратил внимание на применение ИИ в креативных индустриях, где человек считался незаменимым, передает ТАСС. «Честно говоря, и мне казалось, что это невозможно. Но теперь эти границы стираются», – отметил он.

    Президент напомнил, что генеративные модели производят музыку разных жанров, обеспечивают синхронный перевод на множество языков, генерируют видео, схожие с реальностью.

    «По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств», – заключил Путин.

    До этого Путин сообщал, что в российской медицине планируется применять инновационные наработки с использованием искусственного интеллекта.

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    12 декабря 2024, 00:55 • Новости дня
    Минэнерго сообщило о поручении поддержать угольную отрасль России

    Цивилев после совещания с Путиным сообщил о поручении поддержать угольную отрасль России

    Tекст: Антон Антонов

    Поручено разработать меры поддержки угольной отрасли, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным

    «По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли», – приводит слова Цивилева ТАСС.

    Кроме того, министр подчеркнул, что будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел закрытое совещание, посвященное угольной отрасли.

    На Веронском Евразийском экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил о возврате инвесторов к углю благодаря его высокой энергоотдаче.

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    11 декабря 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев обсудили Сирию и Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе беседы лидеры затронули международную повестку, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Политики обсудили ситуацию в Сирии и происходящее вокруг Украины, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин и Мирзиеев поговорили о дальнейшем развитии российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Они также обсудили реализацию достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае договоренностей.

    До этого президенты беседовали по телефону в середине августа, они обсуждали развитие отношений между странами.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    11 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов визита Путина в Турцию

    Песков сообщил об отсутствии планов визита Путина в Турцию на данный момент

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, конкретных планов по визиту президента России Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, однако диалог между странами продолжается.

    В настоящее время конкретных планов по визиту президента России Владимира Путина в Турцию не существует, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие четких планов, диалог между Москвой и Анкарой продолжает оставаться актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом.

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    11 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    В России захотели разрешить дообучение онлайн при нехватке учителей информатики

    Минцифры и Минпросвещения собрались легализовать онлайн-дообучение при нехватке учителей информатики

    Tекст: Антон Антонов

    Минцифры и Минпросвещения намерены ввести новый учебник по информатике и легализовать получение дополнительных знаний по цифровым технологиям на онлайн-платформах в случае нехватки учителей информатики, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    Шадаев отметил, что сейчас школьники фактически уже могут пользоваться учебником, который составил «Яндекс», передает ТАСС.

    «Мы планируем вместе с Минпросвещения легализовать такую практику – там, где как раз не хватает учителей (информатики), дополнительные знания можно будет получать на онлайн-платформе», – сказал Шадаев. По его словам, такую же практику хотят «перенести в вузы».

    Также Шадаев отметил, что качественное обучение студентов ИТ-специальностям может обеспечить условие обязательного преподавания ИТ-компаниями в вузах. Планируется введение обязательного требования для ИТ-компаний, которые пользуются в России налоговыми льготами.

    При этом Шадаев признал, что сейчас выпускники вузов по ИТ-специальностям не в полной мере соответствуют требованиям работодателей. Он указал на большой разрыв между уровнем зарплат в ИТ-компаниях и в учебных заведениях, в связи с чем квалифицированные специалисты не идут на преподавательские должности.

    Путин поддержал идею подключать сотрудников ИТ-компаний, пользующихся поддержкой государства, к преподаванию информатики, назвав предложение «абсолютно справедливым».

    Напомним, в октябре сообщалось, что платформа VK Education запускает бесплатную образовательную программу для школьников, включающую онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups, чтобы помочь учащимся 7–11 классов освоить программирование и подготовиться к олимпиадам.

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    11 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал создать медицинские цифровые профили граждан с помощью ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) можно создать цифровые профили российских граждан, такую возможность допустил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

    «Мы говорим о цифровом профиле каждого конкретного человека, сейчас мы все шире и шире стараемся использовать эти возможности. Нужно потом сделать и следующий шаг: нужно создавать такой цифровой профиль в области медицины в общенациональном масштабе, для всего российского здравоохранения», – цитирует Путина ТАСС.

    Также на конференции глава государства отмечал, что используемый для борьбы с преступностью в Москве ИИ показал потрясающие результаты.

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    11 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости повысить интерес школьников к математике

    Путин указал на необходимость повысить интерес школьников к математике и естественным наукам

    Tекст: Антон Антонов

    В России не хватает педагогов для занятий со школьниками математикой и естественными науками, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что снижается число выпускников школ, которые сдают экзамены «по базовым дисциплинам – математике, физике, химии». По его словам, требуется «очень многое сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров».

    «У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России сообщил, что Минцифры и Минпросвещения намерены ввести новый учебник по информатике и легализовать получение дополнительных знаний по цифровым технологиям на онлайн-платформах в случае нехватки учителей информатики.

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    11 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

    Путин осмотрел выставку технологий генеративного ИИ на конференции в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел экспозиции, посвященные развитию генеративного ИИ, включая стенды с проектами «GigaChat», «Автономный тягач L5» и другими.

    Президент России Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает Telegram-канал Кремля. В рамках мероприятия глава государства осмотрел выставку, посвященную генеративному искусственному интеллекту и его различным применениям. Там были представлены стенды, демонстрирующие передовые разработки и технологии в этой области.

    Среди экспозиций, которые привлекли внимание Владимира Путина, были экспозиции «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», а также проекты, касающиеся автономного транспорта, такие как «Автономный тягач L5». Также были представлены технологии 3D-моделирования и их использование в образовании.

    Во время посещения выставки президента сопровождали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

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