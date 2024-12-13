Страны Скандинавии и Балтии возмутились смягчением критериев для россиян в плавании

Скандинавия и Балтия осудили World Aquatics за смягчение критериев для россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федерация плавания северных стран, объединяющая страны Скандинавии и Балтии, направила письмо с критикой в адрес Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщает РИА «Новости».

Поводом для недовольства стало решение World Aquatics смягчить критерии допуска российских спортсменов на международные соревнования. Президенты федераций выразили недовольство тем, что российские спортсмены получили возможность участвовать в международных стартах по синхронному плаванию и групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду в нейтральном статусе.

Президент Норвежской федерации плавания Като Братбакк заявил, что они хотят, чтобы их письмо было рассмотрено, прежде чем его содержание станет публичным. «Мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу. Открытость и прозрачность полностью отсутствуют», – цитирует Братбакка TV2.

Также федерация выразила недовольство тем, что отбор на чемпионат мира, который проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря, был смещен для российских спортсменов. Крайний срок отбора был 17 ноября, однако российским и белорусским спортсменам разрешено было пройти квалификацию позднее. Глава норвежской федерации подчеркнул, что другие страны не получили такой возможности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Светлана Журова раскритиковала Международную федерацию плавания за запрет россиянам публиковать результаты и общаться со СМИ на чемпионате мира в Будапеште. Климент Колесников заявил, что из-за нынешних критериев допуска до международных соревнований он не сможет поехать на Олимпийские игры в Париже.