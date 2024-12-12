В Салехарде обсудили готовность к запуску нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

Это заседание стало финальной встречей перед запуском нового национального проекта, объявленного президентом России Владимиром Путиным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках заседания губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подвел итоги работы комиссии за последние два года. Он отметил разработку Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года и запуск федеральной программы «Регион для молодых». Артюхов подчеркнул, что новый национальный проект объединит лучший опыт российских регионов, включая ямальские инициативы.

Глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров рассказал о том, как будет функционировать национальный проект «Молодежь и дети». Он отметил, что по всей стране уже создано более тысячи учреждений молодежной политики. В планах на 2025 год – обновление 276 молодежных центров и организация образовательных программ для специалистов.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о готовящихся поправках в федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Планируется, что изменения вступят в силу в 2025 году и коснутся десяти ключевых направлений, включая духовно-нравственное воспитание и поддержку молодежных инициатив.

На заседании также обсуждались способы организации работы по профессиональному и патриотическому воспитанию молодежи. Выработанные предложения направят в профильные ведомства для дальнейшего применения. Проект «Молодежь и дети» стартует в 2025 году и продлится до 2030 года.