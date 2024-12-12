В Северной Осетии сбили три беспилотника

Глава Северной Осетии сообщил о ночном отражении атаки трех беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ночью в Моздокском районе Северной Осетии были сбиты три беспилотных летательных аппарата, сообщает Telegram-канал главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Глава республики отметил, что оперативный штаб был переведен на круглосуточный режим работы с 23.00 накануне. В штаб поступает вся официальная информация о ситуации, которой Меняйло будет делиться через свой канал.

Он также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Меняйло напомнил, что распространение фото- и видеоматериалов с мест падения дронов строго запрещено, так как это может быть использовано противниками в своих интересах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО недавно уничтожили три украинских дрона рядом с Крымом, ранее было сообщено, что ПВО уничтожило 15 украинских дронов над Россией, а также ПВО сбила три беспилотника над Ростовской областью.