Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.0 комментариев
В Северной Осетии сбили три беспилотника
Глава Северной Осетии сообщил о ночном отражении атаки трех беспилотников
В Моздокском районе Северной Осетии в ночь на четверг сбили три беспилотника, жертв и разрушений не зафиксировано.
Ночью в Моздокском районе Северной Осетии были сбиты три беспилотных летательных аппарата, сообщает Telegram-канал главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.
Глава республики отметил, что оперативный штаб был переведен на круглосуточный режим работы с 23.00 накануне. В штаб поступает вся официальная информация о ситуации, которой Меняйло будет делиться через свой канал.
Он также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Меняйло напомнил, что распространение фото- и видеоматериалов с мест падения дронов строго запрещено, так как это может быть использовано противниками в своих интересах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО недавно уничтожили три украинских дрона рядом с Крымом, ранее было сообщено, что ПВО уничтожило 15 украинских дронов над Россией, а также ПВО сбила три беспилотника над Ростовской областью.