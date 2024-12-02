Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».20 комментариев
Силы ПВО уничтожили 15 украинских дронов над Россией
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Российские силы ПВО за ночь пресекли попытки атак украинских дронов в Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму, уничтожив 15 беспилотников.
Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты были обнаружены и нейтрализованы над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. В Министерстве обороны РФ заявили, что эти действия пресекли попытки киевского режима провести террористические атаки на территории России.
По данным военного ведомства, наибольшее количество беспилотников – восемь – было уничтожено в Курской области. Четыре украинских БПЛА были сбиты над Брянской областью, два – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью. Инциденты произошли в течение прошедшей ночи, когда силы ПВО активно работали для предотвращения атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотников за ночь. ПВО уничтожила 18 над Брянской областью. Ранее ПВО успешно отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан.