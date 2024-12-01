  • Новость часаВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    1 декабря 2024, 08:21 • Новости дня

    ПВО России сбила 29 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны: 29 украинских БПЛА сбиты над Брянской, Калужской и другими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны за одну ночь перехватили 29 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны, в том числе Брянскую и Калужскую области.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны РФ заявило об успешной ночной операции по перехвату и уничтожению 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать российские регионы. Из общего количества дронов двадцать было сбито над Брянской областью, семь – над Калужской, а по одному аппарату – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области, где также была зафиксирована атака на гражданскую инфраструктуру. В Брянской области ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные разрушения и ущерб.

    30 ноября 2024, 12:35 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    ВС России нанесли удар по складу с ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска

    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    Tекст: Александра Юдина

    У порта Черноморска был нанесен удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow, прибывшими из Румынии, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, российские войска атаковали железнодорожный состав у порта Черноморска в Одесской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что в составе находились дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, доставленные морским путем из румынского порта Констанца. Удар пришелся по военному грузу, который был перевезен на Украину из Румынии.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотников, 586 ЗРК, 19572 танка и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан

    Меликов сообщил о безуспешной атаке дронов ВСУ для атаки Каспийска

    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины совершили попытку атаки дронами на объекты в Каспийске.

    По его словам, атака была безрезультатной, и на данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Между тем, была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале.Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что режим «Ковер» введен до 11:30 мск, передает ТАСС.

    Минобороны ранее сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

    В пятницу ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

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    30 ноября 2024, 12:36 • Новости дня
    Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
    Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Петр Андрющенко лишился должности после заявлений о возвращении трети жителей города с Украины из-за отсутствия помощи киевских властей.

    Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Вадима Бойченко Петр Андрющенко был уволен после своего заявления о возвращении жителей Мариуполя с Украины, передает РИА «Новости».

    Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя вернулась, так как им было «негде жить», что вызвало недовольство властей.

    Бойченко отметил, что данные высказывания не соответствуют действительности и наносят вред репутации городского совета.

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что насильно эвакуированные на Украину возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинцы выбирают жизнь в России и массово возвращаются на Донбасс с Украины.

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    30 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    На севере Харьковской области начались активные бои

    В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС

    Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.

    Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, отразив 11 контратак штурмовых групп ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

    Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери, в частности, группировка войск «Север» ликвидировала у Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля.

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    30 ноября 2024, 09:59 • Новости дня
    Немецкий генерал спрогнозировал потерю Украиной Красноармейска

    Генерал ФРГ Фрейдинг спрогнозировал потерю Украиной Красноармейска в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Украина может потерять контроль над Красноармейском в начале 2025 года из-за наступления российских войск, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ, генерал Кристиан Фрейдинг.

    По его словам, Украина может потерять контроль над городом Красноармейск (Покровск) в начале 2025-го года, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинским военным может потребоваться отказаться от обороны города, если не появятся новые существенные факторы.

    Генерал отметил, что российские военные в Донбассе предпринимают наступательные действия, которые на Западе не могли даже представить. Он подчеркнул, что Россия использует многочисленные ресурсы, как в виде людей, так и техники, для достижения своих целей.

    Красноармейск имеет стратегическое значение для украинской армии, так как город является автомобильным и железнодорожным узлом, обеспечивающим материально-техническое снабжение и возможность переброски войск и пополнения запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайпер ВСУ отметил превосходство дронов России под Красноармейском. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают активное продвижение на Красноармейском направлении, приближаясь к городу Красноармейску, известному также как Покровск.

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    30 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    За сутки ВСУ потеряли более 250 военных и технику на Курском направлении

    ВС России за сутки уничтожили более 250 военнослужащих и технику ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» разгромили формирования ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 250 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и боевые машины пехоты.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Удары были произведены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии.

    В результате боевых действий были поражены живая сила и техника противника в населенных пунктах Александрия, Гуево, Дарьино и других в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих. Также уничтожены два танка, две боевые машины пехоты и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 36850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Среди уничтоженной техники числятся 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS, и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Накануне Минобороны сообщило, что в последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники.

    Между тем стлао известно, что в Курской области 810-я бригада морской пехоты в Курской области противостоит частям ВСУ, прошедшим подготовку на Западе.

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    30 ноября 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов назвал нового командующего ВСУ военным преступником

    Рогов обвинил Драпатого в репрессиях и пытках на территории Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал нового командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого военным преступником, который причастен к репрессиями и пыткам мирных граждан в Донбассе.

    Рогов заявил, что Драпатый является военным преступником, ответственным за репрессии, расстрелы и пытки мирных граждан на территории Донбасса, передает РИА «Новости».

    По его сведениям, Драпатый участвовал в событиях 2014 года в Мариуполе, когда бронемашины ВСУ таранили баррикады, возведенные протестующими против государственного переворота на Майдане. Рогов добавил, что Драпатый принимал участие в пытках и расстрелах в ДНР, за что получил звание героя Украины.

    Кроме этого, Рогов сообщил, что в 2021 году на торжественном мероприятии Драпатый публично встал на колено перед британским послом на Украине Мелиндой Симмонс, что вызвало резонанс. Также из украинских источников стало известно, что Драпатый ранее командовал группировками ВСУ «Луганск» и «Харьков». По данным СКР, во время его командования в 2017 и 2019 годах ВСУ произвели более 70 обстрелов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, что привело к жертвам среди 154 человек.

    Ранее Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

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    30 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    ВСУ расстреляли автомибли с людьми на мосту в Курской области

    Очевидцы рассказали, как ВСУ в августе обстреляли машины с людьми на мосту в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали в августе 2024 г гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе, сообщила жительница села Коренево Курской области.

    По словам жительницы села Коренево, жители пытались эвакуироваться по мосту, известному в народе как «Долина ветров», по автомобилям открыли огонь украинские боевики. Женщина рассказала, что среди погибших были и родственники ее мужа, передает ТАСС.

    Она отметила, что после обстрела люди не могли забрать тела погибших из-за постоянных атак.

    «Машины стоят разбитые, люди лежат около машин мертвые», – описала она. Жертвы оставались на месте до трех недель, и некоторые из них были неузнаваемы.

    «Я знаю за родственника моего мужа – его жена не опознала, потому что уже опознать было невозможно. Две недели прошло», – добавила женщина.

    По ее словам, несмотря на постоянные обстрелы, покидать свой район они с соседями не собирались. За последние два года они привыкли к бомбежкам.

    Семья женщины пережила разрушение завода, на котором работал ее муж, за неделю до их отъезда. По ее словам, атаки ВСУ стали агрессивнее перед вторжением, особенно с июня-июля, когда бомбы начали попадать в жилые дома. Накануне их отъезда обстрелы усилились, и они были вынуждены покинуть свой дом 6 августа.

    Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как ВСУ в Курской области обстреливают дома мирных жителей, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

    Также Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово.

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    1 декабря 2024, 00:24 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР трижды за сутки

    ВСУ выпустили восемь боеприпасов по ДНР, ранив женщину

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли ДНР, выпустив восемь боеприпасов, в результате чего была ранена женщина из Селидово, но повреждений домов и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как сообщает ТАСС, военные следственные органы СК РФ по региону заявили, что вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего было выпущено восемь боеприпасов.

    Два из обстрелов произошли на горловском направлении, а один – на красноармейском. В результате одного из обстрелов ранения получила женщина из города Селидово, однако дома и инфраструктура в этих регионах остались нетронутыми.

    Следственные органы продолжают сбор данных по каждому из обстрелов, чтобы установить обстоятельства и виновных в данных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября Вооруженные силы Украины обстреливали районы Донецкой Народной Республики пять раз, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

    26 ноября украинские боевики обстреляли из артиллерии Энергодар и Запорожскую АЭС, а также запустили три дрона. 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, выпустив пять ракет. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» уничтожил три ракеты ATACMS, но две из них достигли цели.

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    1 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили семь дронов над Брянской областью

    Семь беспилотников были обнаружены и сбиты над Брянской областью силами ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены силами ПВО без жертв и разрушений.

    Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Богомаза.

    Губернатор рассказал, что беспилотники были обнаружены и ликвидированы без жертв и разрушений. Богомаз отметил, что действия сил ПВО позволили избежать серьезных последствий.

    «Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщил Богомаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО в ночь на 29 ноября уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими территориями, включая Ростовскую область и Краснодарский край, согласно данным Минобороны. Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, предотвратив очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

    В частности, украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

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    30 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Бойцы «Центра» отразили контратаку бригады «Лють» и заняли более выгодные рубежи

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировка отразила 11 контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты, 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113 и М1117, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубицу Д-20, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Липцов, Казачьей Лопани и Слатино Харьковской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 1-й и 27-й бригад нацгвардии, 3-го погранотряда погранслужбы Украины, 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах Глушковки, Новоосиново, Купянска Харьковской области, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР) и Северска ДНР.

    Они отразили шесть контратак штурмовых групп 113-й и 117-й бригад теробороны, а также 116-й механизированной бригады ВСУ. ВСУпотеряли до 505 военнослужащих, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американску 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й, 28-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной и 24-го штурмового батальона «Айдар» ((признан террористической организацией, запрещен в России) рядом с Предтечино, Константиновкой, Дачным, Серебрянкой и Звановкой ДНР.

    Отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV. Уничтожен полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны также сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.

    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием.

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    30 ноября 2024, 17:00 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по Энергодару из ствольной артиллерии

    Рогов: Украинские войска обстреляли Энергодар из ствольной артиллерии

    Tекст: Вера Басилая

    Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу из ствольной артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что Энергодар находится под огнем боевиков ВСУ, которые бьют ствольной артиллерией, зафиксировано не менее «пяти прилетов», передает РИА «Новости».

    Ранее Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», а питание было установлено от линии «Днепровская».

    До этого 27 ноября ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар, используя шесть беспилотников и два артиллерийских удара.

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    30 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    На Украине разрешили отсрочку от армии для протезистов

    Специалисты протезирования на Украине получат право на отсрочку от армии

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине специалисты протезно-ортопедического производства получат право на отсрочку от призыва в армию, заявили в украинском кабмине.

    Министерство экономики Украины внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, передает РИА «Новости».

    В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства, что позволит им претендовать на отсрочку от призыва на военную службу.

    Согласно сообщению, размещенному на сайте украинского министерства, с 1 декабря процедура бронирования снова станет доступна через портал «Дія». Критически важные предприятия должны обновить свои данные о «критичности» до 28 февраля 2025 года. Зарплата всех забронированных сотрудников будет составлять не менее 20 тыс. гривен, кроме сотрудников коммунальных и государственных учреждений.

    Правительство также предусмотрело возможность для предприятий с действующей критичностью бронировать новых работников до 28 февраля 2025 года. После определения новой критичности предприятия смогут бронировать сотрудников на срок до двенадцати месяцев, говорится в сообщении ведомства.

    Ранее на Украине десятки тысяч граждан лишились брони от мобилизации после реформирования законодательства.

    Также на Украине появилась схема продажи пустых повесток, позволяющих избежать принудительной мобилизации на улицах, стоимость услуги начинается от 1 тыс. гривен.

    Напомним, Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

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    30 ноября 2024, 10:43 • Новости дня
    Аэропорт Махачкалы возобновил работу

    Аэропорт Махачкалы возобновил работу в штатном режиме

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт Махачкалы возобновил работу в штатном режиме после снятия режима «Ковер», сообщил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

    Аэропорт Махачкалы возобновил свою работу в обычном режиме. Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов пояснил, что режим «Ковер» был снят в 10:08 мск, передает ТАСС.

    Ранее ПВО отбила атаку ВСУ дронами Каспийска в Дагестане, в связи с чем аэропорт в Махачкале был временно закрыт.

    Минобороны сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

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