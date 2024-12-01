ВСУ расстреляли автомибли с людьми на мосту в Курской области

Очевидцы рассказали, как ВСУ в августе обстреляли машины с людьми на мосту в Курской области

Tекст: Вера Басилая

По словам жительницы села Коренево, жители пытались эвакуироваться по мосту, известному в народе как «Долина ветров», по автомобилям открыли огонь украинские боевики. Женщина рассказала, что среди погибших были и родственники ее мужа, передает ТАСС.

Она отметила, что после обстрела люди не могли забрать тела погибших из-за постоянных атак.

«Машины стоят разбитые, люди лежат около машин мертвые», – описала она. Жертвы оставались на месте до трех недель, и некоторые из них были неузнаваемы.

«Я знаю за родственника моего мужа – его жена не опознала, потому что уже опознать было невозможно. Две недели прошло», – добавила женщина.

По ее словам, несмотря на постоянные обстрелы, покидать свой район они с соседями не собирались. За последние два года они привыкли к бомбежкам.

Семья женщины пережила разрушение завода, на котором работал ее муж, за неделю до их отъезда. По ее словам, атаки ВСУ стали агрессивнее перед вторжением, особенно с июня-июля, когда бомбы начали попадать в жилые дома. Накануне их отъезда обстрелы усилились, и они были вынуждены покинуть свой дом 6 августа.

Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как ВСУ в Курской области обстреливают дома мирных жителей, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

Также Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово.