30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
ПВО России сбила 29 украинских беспилотников за ночь
Минобороны: 29 украинских БПЛА сбиты над Брянской, Калужской и другими областями
Российские силы противовоздушной обороны за одну ночь перехватили 29 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны, в том числе Брянскую и Калужскую области.
Как сообщает ТАСС, Министерство обороны РФ заявило об успешной ночной операции по перехвату и уничтожению 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать российские регионы. Из общего количества дронов двадцать было сбито над Брянской областью, семь – над Калужской, а по одному аппарату – над Смоленской и Курской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области, где также была зафиксирована атака на гражданскую инфраструктуру. В Брянской области ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные разрушения и ущерб.