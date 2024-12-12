Tекст: Алексей Дегтярев

В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.