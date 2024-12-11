  • Новость часаПутин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург
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    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    11 декабря 2024, 22:39 • Новости дня

    Путин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя удорожание реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург неизбежно, производители не должны безоновательно задирать цены, заявил президент России Владимир Путин.

    На совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, Путин сообщил, что обсудить состояние проекта ВСМ его попросил глава Сбербанка Герман Греф. «Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Заслушав доклад Савельева, Путин заявил, что «все выглядит очень оптимистично». Он поинтересовался, есть ли «проблемные вопросы». Савельев ответил, что проблем много, но они решаются, передает ТАСС.

    Путин также спросил, приняты ли уже решения по предоставлению банковских кредитов на эту стройку. Савельев ответил, что банки выразили готовность профинансировать проект, с условиями они согласны. Путин на это ответил: «Нет, одно дело – они согласны, а другое – решение принято или нет».

    «Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», – подчеркнул президент.

    Греф сообщил, что «решение принято». По его словам, «все банки на сегодняшний день приняли решение кредитных комитетов». При этом он уточнил, что в соответствии с планами «до 20 декабря должно быть финансовое закрытие сделки».

    Однако в результате на совещании Путин вынужден был «констатировать, что к настоящему моменту все необходимые решения по предоставлению заемных банковских средств не приняты».

    Кроме того, президент признал, что «удорожание» проекта «неизбежно», это связано «не только с инфляцией, которая все-таки остановилась», но и «с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков».

    «Это понятно, есть вещи такие, от которых никуда не деться. Но, с другой стороны, я обратил внимание производителей и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства, нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания», – заявил он.

    Кроме того, Савельев в ходе совещания с президентом отметил, что благодаря вводу ВСМ РЖД не потребуется инвестировать более 500 млрд рублей на развитие отдельного грузового направления Дмитров – Мга.

    В сентябре гендиректор ООО «ВСМ две столицы» Олег Тони сообщил, что проектирование высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и получение заключения Главгосэкспертизы запланировано в 2025 году. Дорога пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

    11 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ

    Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен

    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты – причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, скорость перемен лишь увеличивается, и в России нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские и нестандартные решения.

    «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул он.

    До этого Путин в ходе конференции комментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    11 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

    Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного урегулирования конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

    Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассказал Орбану о своей оценке текущей ситуации на Украине и подчеркнул отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

    Орбан выразил заинтересованность в содействии совместным поискам путей политико-дипломатического разрешения кризиса. Он отметил важность своих контактов с западными лидерами для поиска решения.

    В ходе разговора также затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и продвижения проектов в энергетической сфере. Оба лидера подтвердили поступательное развитие этих отношений. Кроме того, обсуждалась напряженная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с последними событиями в Сирии.

    Ранее Орбан заявил об эскалации конфликта на Украине из-за появления там военных из США и Франции, что может привести к мировой войне.

    Он также подчеркнул, что либеральный порядок завершился, и странам необходимо использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    11 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве

    Путин назвал потрясающими результаты борьбы с преступностью в Москве с использованием ИИ

    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Используемый для борьбы с преступностью в столице искусственный интеллект показал потрясающие результаты, заявил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey 2024.

    «Одно из показательных направлений использования искусственного интеллекта – это, конечно, борьба с преступностью, вы сейчас сказали об этом, на примере деятельности и результатов работы полиции ОАЭ, в том числе в Дубае. И в Москве тоже такие же результаты. На первый взгляд просто необычные, если не сказать потрясающие», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, число грабежей в Москве уменьшилось в 10,5 раза, квартирных краж – в 34,5 раза. Президент подчеркнул, что именно в этом заслуга ИИ.

    Ранее Путин заявил, что России нужно выйти на передовую технологических изменений.

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    11 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин заявил о возможности появления технологий ИИ, которые превзойдут человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

    «Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта – таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также добавил, что «искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем оптимальным путем, в несколько действий», – рассказал Путин.

    Ранее Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    11 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    В Бурятии завели дело после выселения семьи участника СВО

    Следственный комитет Бурятии завел дело о халатности из-за выселения семьи участника СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Бурятии возбуждено уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья, о чем стало известно президенту Владимиру Путину.

    Дело было заведено после того, как на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ прозвучала информация о выселении семьи действующего участника СВО из предоставленного им ведомственного жилья, сообщает РИА «Новости».

    Следственный комитет по республике Бурятия начал расследование по данному факту. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ, которая предусматривает наказание за халатность. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования, а также о мерах, принятых для восстановления прав участника СВО и его семьи.

    На заседании Совета по правам человека Путин был проинформирован о ситуации и пообещал вникнуть в вопрос.

    Президент заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также сообщил, что систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят.

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    11 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
    Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Применение искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых сферах приведет к революции в них, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

    Глава государства обратил внимание на применение ИИ в креативных индустриях, где человек считался незаменимым, передает ТАСС. «Честно говоря, и мне казалось, что это невозможно. Но теперь эти границы стираются», – отметил он.

    Президент напомнил, что генеративные модели производят музыку разных жанров, обеспечивают синхронный перевод на множество языков, генерируют видео, схожие с реальностью.

    «По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств», – заключил Путин.

    До этого Путин сообщал, что в российской медицине планируется применять инновационные наработки с использованием искусственного интеллекта.

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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    11 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Меркель рассказала, как Путин в 2006 году подарил ей плюшевую собаку

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила эпизод, когда Владимир Путин подарил ей в 2006 году плюшевую собаку после того, как узнал о ее страхе перед собаками.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась с читателями испанской газеты La Vanguardia историей о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, передает ТАСС. Как рассказала Меркель, в январе того года, во время визита в Москву, ее советник предупредил российского коллегу о страхе канцлера перед собаками, поскольку она была укушена одной из них. В ответ на это Путин подарил Меркель большую плюшевую собаку, отметив, что «эта не кусается».

    Спустя год, на другой встрече, Путин пришел с настоящим лабрадором, что вызвало дискомфорт у Меркель. В своих мемуарах она упомянула об этом эпизоде и предположила, что российский лидер сознательно пугал ее. Путин в свою очередь выразил удивление такими обвинениями, заявив, что не знал о фобии Меркель и надеялся, что присутствие собаки поможет создать непринужденную атмосферу на встрече.

    После публикации мемуаров Меркель Путин публично извинился через СМИ за возможные неприятные ощущения, которые могла вызвать его собака. Он подчеркнул, что его намерения были совершенно другими, и извинился за возможное недопонимание. Меркель в свою очередь признала, что несмотря на казус с собакой, на протяжении их взаимодействия с Путиным они всегда поддерживали профессиональные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения. Однако позднее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

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    11 декабря 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев обсудили Сирию и Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе беседы лидеры затронули международную повестку, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Политики обсудили ситуацию в Сирии и происходящее вокруг Украины, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин и Мирзиеев поговорили о дальнейшем развитии российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Они также обсудили реализацию достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае договоренностей.

    До этого президенты беседовали по телефону в середине августа, они обсуждали развитие отношений между странами.

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    11 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов визита Путина в Турцию

    Песков сообщил об отсутствии планов визита Путина в Турцию на данный момент

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, конкретных планов по визиту президента России Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, однако диалог между странами продолжается.

    В настоящее время конкретных планов по визиту президента России Владимира Путина в Турцию не существует, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие четких планов, диалог между Москвой и Анкарой продолжает оставаться актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом.

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    11 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести ряд международных телефонных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «У Путина сегодня несколько международных телефонных разговоров, мы по мере поступления будем вас информировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что одна беседа состоится в первой половине дня, а другая – во второй.

    На прошлой неделе Путин проводил телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, они обсуждали обострение ситуации в Сирии.

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    11 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на конференции AI Journey

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции AI Journey, где обсуждаются вопросы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент сегодня позанимается искусственным интеллектом. Он примет участие в заседании «Путешествие в мир искусственного интеллекта», – цитирует Пескова ТАСС.

    В 2023 году президент Путин также участвовал в конференции AI Journey.

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    11 декабря 2024, 10:01 • Новости дня
    Путин заявил о совместной работе с мусульманскими странами за свободный мир

    Путин заявил о близости позиций России и мусульманских стран в международной политике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подчеркнул близость позиций России и мусульманских стран в стремлении построить справедливый миропорядок, свободный от дискриминации и санкционного давления, в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества.

    В приветственном обращении к участникам группы стратегического видения «Россия – исламский мир», проходящей в Малайзии, глава государства подчеркнул, что позиции России и мусульманских стран схожи в вопросах глобальной политики и региональных конфликтов.

    «Российская Федерация традиционно придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества», – говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

    Президент также отметил, что нынешнее заседание посвящено взаимодействию России и исламского мира в условиях формирующейся многополярности.

    «Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – добавил Путин.

    Путин подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание урегулированию региональных конфликтов, борьбе с террористической угрозой, а также координации усилий в области образования и просвещения.

    Он выразил уверенность, что дискуссии в рамках группы будут конструктивными и помогут укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и мусульманскими странами.

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    11 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

    Путин осмотрел выставку технологий генеративного ИИ на конференции в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел экспозиции, посвященные развитию генеративного ИИ, включая стенды с проектами «GigaChat», «Автономный тягач L5» и другими.

    Президент России Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает Telegram-канал Кремля. В рамках мероприятия глава государства осмотрел выставку, посвященную генеративному искусственному интеллекту и его различным применениям. Там были представлены стенды, демонстрирующие передовые разработки и технологии в этой области.

    Среди экспозиций, которые привлекли внимание Владимира Путина, были экспозиции «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», а также проекты, касающиеся автономного транспорта, такие как «Автономный тягач L5». Также были представлены технологии 3D-моделирования и их использование в образовании.

    Во время посещения выставки президента сопровождали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

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    11 декабря 2024, 17:31 • Новости дня
    Путин рассказал об обработке обращений граждан на «Прямую линию» с помощью ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

    «Ясно, к каким вопросам нужно готовиться!» – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Такая практика применяется впервые. Нейросеть GigaChat обрабатывает аудио- и видеозвонки, смс-сообщения, другие обращения, поступающие через сайт и соцсети. Благодаря этому можно увидеть самые популярные темы обращений.

    Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел экспозиции, посвященные развитию генеративного ИИ, включая стенды с проектами GigaChat, «Автономный тягач L5» и другими.


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      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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