Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Проект ВСМ Москва – Петербург запланировано завершить в 2025 году
Проект высокоскоростной магистрали Москва – Петербург запланировано завершить в 2025 году
Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург и получение заключения Главгосэкспертизы запланировано в 2025 году, сообщил гендиректор ООО «ВСМ две столицы» Олег Тони.
«В следующем году мы должны закончить проектирование и получить заключение Главгосэкспертизы», – приводит ТАСС слова Тони.
Постройка ВСМ прописана в проекте Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Дорога предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.
Целевые показатели предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя столицами с 5 до 23 млн пассажиров к 2030 году. По распоряжению правительства России, проектирование и строительство ВСМ запланированы на 2024–2028 годы, ввод в эксплуатацию – на второй квартал 2028 года.
Ранее 30 августа сообщалось, что макет поезда для ВСМ «Белый кречет» в полном размере показали на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030».