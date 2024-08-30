В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург

Tекст: Алексей Дегтярев

Макет выполнен в полном масштабе, поезд может тянуть восемь вагонов и сможет соединять два состава, в нем планируется проводить четыре класса обслуживания, передает ТАСС.

Максимальная скорость движения машины составит до 400 километров в час, скорость эксплуатации – 360 километров в час.

Гендиректор и глава правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пояснил, что разработчики будут прислушиваться к пожеланиям тех, кто увидит на выставке экземпляр.

До этого РЖД подписали контракт по постройку первых двух высокоскоростных электропоездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит для ВСМ Москва – Петербург 41 высокоскоростной поезд.