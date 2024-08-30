Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.11 комментариев
В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
Макет поезда для высокоскоростной магистрали «Белый кречет» в полном размере показали на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» в пятницу.
Макет выполнен в полном масштабе, поезд может тянуть восемь вагонов и сможет соединять два состава, в нем планируется проводить четыре класса обслуживания, передает ТАСС.
Максимальная скорость движения машины составит до 400 километров в час, скорость эксплуатации – 360 километров в час.
Гендиректор и глава правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пояснил, что разработчики будут прислушиваться к пожеланиям тех, кто увидит на выставке экземпляр.
До этого РЖД подписали контракт по постройку первых двух высокоскоростных электропоездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит для ВСМ Москва – Петербург 41 высокоскоростной поезд.