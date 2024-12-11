Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин предложил провести в России международный форсайт о будущем ИИ
Необходимо провести в стране стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
Российские ключевые исследовательские центры в области ИИ успешно работают, в страну приглашаются ученые со всего мира, отметил президент, передает ТАСС.
«В этой связи предложение – провести в России международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологии. Это позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что России нужно выйти передовую технологических изменений.