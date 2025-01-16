Ушаков рассказал о «ворохе» проблем Трампа после прихода к власти

Ушаков рассказал о ждущих Трампа международных и внутриполитических проблемах

Tекст: Евгения Караваева

Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит столкнуться со множеством проблем после прихода к власти, передает ТАСС комментарий Ушакова, озвученный в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Трампу предстоит решать вопросы не только международного, но и внутриполитического характеров. Ушаков подчеркнул, что перед Трампом стоит множество задач, и неизвестно, как он будет расставлять приоритеты в их решении. «Мы имеем в виду, что у приходящего президента будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться», – сказал Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной. А Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения.