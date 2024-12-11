Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра в Подмосковье
Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья
Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, он будет заниматься развитием социально-экономической сферы.
Лосунчуков выразил благодарность программе за значительное влияние на его карьеру: «Вот уже более полугода я участник программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась... Мы на курсе стали одной командой единомышленников и учимся у опытных наставников», – приводятся его слова на сайте программы.
Программа наставничества помогла кандидату раскрыть новые перспективы. В ходе стажировки, проходившей в министерстве, его наставником стал глава Московской области Андрей Воробьев, чему Лосунчуков придает особое значение. Он подчеркнул, что ключевой задачей на новой должности станет развитие социально-экономической сферы региона и работа в интересах людей.
Кирилл Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году, в 2012 году окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназначения. Является трижды кавалером ордена Мужества, также был удостоен ордена «За военные заслуги». С мая является участником президентской программы «Время героев».
Его назначение стало 15-м из числа участников первого потока обучения на программе. Среди предыдущих 14 назначения полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.