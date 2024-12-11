Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра в Подмосковье

Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

Лосунчуков выразил благодарность программе за значительное влияние на его карьеру: «Вот уже более полугода я участник программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась... Мы на курсе стали одной командой единомышленников и учимся у опытных наставников», – приводятся его слова на сайте программы.

Программа наставничества помогла кандидату раскрыть новые перспективы. В ходе стажировки, проходившей в министерстве, его наставником стал глава Московской области Андрей Воробьев, чему Лосунчуков придает особое значение. Он подчеркнул, что ключевой задачей на новой должности станет развитие социально-экономической сферы региона и работа в интересах людей.

Кирилл Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году, в 2012 году окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназначения. Является трижды кавалером ордена Мужества, также был удостоен ордена «За военные заслуги». С мая является участником президентской программы «Время героев».

Его назначение стало 15-м из числа участников первого потока обучения на программе. Среди предыдущих 14 назначения полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.