Володин попросил МИД объяснить странам-партнерам решения в сфере миграции

Tекст: Алексей Дегтярев

Володин в ходе заседания обратился к Рябкову, он отметил, что ему как одному из руководителей МИДа будут задавать вопросы, в том числе по миграционной политике, передает ТАСС.

«Надо правильно разъяснить решения, которые мы принимаем. Мы боремся с незаконной миграцией, мы делаем все для того, чтобы к нам приезжали люди подготовленные, уважающие наше законодательство и традиции», – пояснил председатель Госдумы.

Напомним, в России с 10 декабря запрещено участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификаты смогут выдавать только госучреждения.

Также в Государственной думе одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.