Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Володин попросил МИД объяснить странам-партнерам решения в сфере миграции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил замглавы МИД Сергея Рябкова разъяснить странам-партнерам важные решения парламента по миграционной политике для борьбы с незаконной миграцией.
Володин в ходе заседания обратился к Рябкову, он отметил, что ему как одному из руководителей МИДа будут задавать вопросы, в том числе по миграционной политике, передает ТАСС.
«Надо правильно разъяснить решения, которые мы принимаем. Мы боремся с незаконной миграцией, мы делаем все для того, чтобы к нам приезжали люди подготовленные, уважающие наше законодательство и традиции», – пояснил председатель Госдумы.
Напомним, в России с 10 декабря запрещено участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификаты смогут выдавать только госучреждения.
Также в Государственной думе одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.