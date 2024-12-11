Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Власти США предложили сократить охрану иностранцев для усиления защиты Трампа
Комиссия палаты представителей США рекомендовала Секретной службе изменить подходы к охране зарубежных лидеров в связи с покушениями на Дональда Трампа, включая возможное сокращение их числа.
Как сообщило ТАСС, Министерству внутренней безопасности и Секретной службе предложено совместно пересмотреть роль службы в защите иностранных лидеров. В докладе законодателей содержится рекомендация сосредоточиться на основной задаче – защите президента США и других критически важных руководителей.
В отчете также упоминается, что покушение на Дональда Трампа в сентябре произошло из-за нехватки персонала Секретной службы. Это было вызвано нагрузкой, связанной с проведением Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Законодатели рассматривают возможность сокращения числа охраняемых лиц, чтобы решить данную проблему.
Кроме того, в предложениях комиссии значится идея о выведении Секретной службы из-под контроля министерства внутренней безопасности и создания отдельной структуры для более эффективного управления.
Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании, когда он был ранен в ухо. Секретная служба ликвидировала подозреваемого Томаса Крукса, который стрелял с крыши здания. Во время второго нападения 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник был задержан до того, как успел открыть огонь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения. До этого ФБР также отвергло версию о новом покушении на Трампа.