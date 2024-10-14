Заподозренный в покушении на Трампа мужчина отверг обвинения

Задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения

Tекст: Антон Антонов

Обвинения Миллер назвал «чепухой». «Я артист и последний человек, который бы прибег к насилию и причинению вреда кому-либо», – приводит его сова ТАСС со ссылкой на Southern California News Group.

Как заявил Миллер, его шокировали утверждения о том, что он якобы собирался напасть на Трампа. Он заявил, что является сторонником республиканца.

ABC News также сообщает, что «в социальных сетях есть указания на то, что он поддерживает Трампа и был на национальном съезде Республиканской партии». После задержания полицией Миллер не высказывал угроз в адрес политика, передает РИА «Новости».

Напомним, Миллера задержали в субботу на блокпосту перед местом проведения предвыборного выступления Трампа. Сообщалось, что у Миллера было «несколько паспортов на разные имена», дробовик и заряженный пистолет.