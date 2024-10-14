Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.12 комментариев
Заподозренный в покушении на Трампа мужчина отверг обвинения
Задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения
Житель Лас-Вегаса Вэм Миллер, которого задержали при попытке попасть с оружием на митинг Дональда Трампа в Калифорнии, заверил, что не собирался устраивать покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии.
Обвинения Миллер назвал «чепухой». «Я артист и последний человек, который бы прибег к насилию и причинению вреда кому-либо», – приводит его сова ТАСС со ссылкой на Southern California News Group.
Как заявил Миллер, его шокировали утверждения о том, что он якобы собирался напасть на Трампа. Он заявил, что является сторонником республиканца.
ABC News также сообщает, что «в социальных сетях есть указания на то, что он поддерживает Трампа и был на национальном съезде Республиканской партии». После задержания полицией Миллер не высказывал угроз в адрес политика, передает РИА «Новости».
Напомним, Миллера задержали в субботу на блокпосту перед местом проведения предвыборного выступления Трампа. Сообщалось, что у Миллера было «несколько паспортов на разные имена», дробовик и заряженный пистолет.