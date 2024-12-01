Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».12 комментариев
Таксист пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области
В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Чайки Белгородского района тяжело пострадал таксист, его доставили в больницу с множественными ранениями рук, ног и живота.
Как сообщает ТАСС, в селе Чайки Белгородского района во время атаки FPV-дрона пострадал водитель такси. Дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего таксист получил множественные ранения рук, ног и живота. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атаки дронов затронули и другие районы Белгородской области. В селе Отрадное загорелась кровля частного дома, но пожар был оперативно ликвидирован. В Шебекинском округе обстрелу подверглось село Новая Таволжанка, где повреждены остекления и кровли в трех домах.
Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.