30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
При атаке FPV-дронов ВСУ на автомобиль ранены двое жителей Белгородской области
Гладков: FPV-дрон атаковал авто в Белгородской области, пострадали двое жителей
В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области двое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали двое мирных жителей, пострадавшие получили баротравмы, следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.
Первую помощь пострадавшим оказали бригады скорой медицинской помощи, раненых оперативно отправили в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Ранее российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и три над Черным морем.