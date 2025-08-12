Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».4 комментария
Мединский вручил Золотую Звезду Героя России семье офицера Береста
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО) внук героя Великой Отечественной войны, советского офицера Алексея Береста получил высшую государственную награду за подвиг деда при штурме Рейхстага.
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский вручил Золотую Звезду Героя России внуку офицера Алексея Береста, командира поднявших знамя над Рейхстагом солдат Егорова и Кантарии. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Владимир Путин 17 июля 2025 года посмертно присвоил Алексею Бересту звание Героя России за участие в водружении Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году.
Мединский отметил: «Все участники войны – герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена. Мне выпала огромная честь передать Золотую Звезду России внуку Алексея Береста и его супруге. Берест прожил простую жизнь советского человека. Слава Богу, в нашей истории всегда были, есть и будут герои, которых не надо выдумывать сценаристам и писателям. Которые своей жизнью дают образец простой, настоящей, героической жизни».
В Российском военно-историческом обществе напомнили, что в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под командованием лейтенанта Береста водрузили красное знамя на купол Рейхстага, пробираясь под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова.
После войны Берест жил в Ростовской области и совершил свой последний подвиг в 1970 году, спасая пятилетнюю девочку ценой своей жизни, вытолкнув ее из-под колес поезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стало известно, что правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии Георгий отправился в зону проведения спецоперации.