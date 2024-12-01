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Эксперты подвели итоги форума «Дигория»
В Московской области завершился VI Всероссийский форум «Дигория», на котором специалистами из 37 регионов были разработаны проекты, направленные на укрепление национальной идеи и традиционных ценностей.
В Московской области состоялась церемония закрытия VI Всероссийского форума «Дигория». Мероприятие проходило на территории Мастерской управления «Сенеж» с 25 по 30 ноября 2024 года. Форум собрал 100 специалистов из 37 регионов России, которые подготовили более 40 мероприятий, включая стратегические сессии и мастер-классы.
По словам начальника Управления Президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, проекты, представленные на форуме, стали одними из лучших за всю историю проведения мероприятия. «Проекты, которые участники профильных направлений VI Форума »Дигория« подготовили за неделю работы, очень интересны и качественно проработаны. Возможно, эти проекты лучшие за все годы проведения Форума,» – отметил он.
Темы форума сосредоточены на укреплении национальной идеи и традиционных ценностей. Участники разделились на пять направлений, разработав проекты, направленные на решение актуальных задач общества. Важным аспектом стала подготовка образовательных программ по политическому и гражданскому просвещению.
Руководитель Платформы «Дигория» Заурбек Хугаев подчеркнул, что многие проекты будут скоро реализованы с поддержкой таких партнеров, как Минобрнауки РФ и другие. «Для меня особая гордость, что итоговые проекты получились не только хорошими, но и применимыми на практике,» – заявил он.
Форум также включал Ассессмент-центр и Карьерный центр Polit.Job, где молодые специалисты прошли диагностику навыков и собеседования с работодателями. В финале церемонии были награждены лауреаты IV Национальной премии «Дигория» в трех номинациях, что стало кульминацией мероприятия.