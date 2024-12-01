В Нижнем Новгороде мать оставила младенца на снегу и сняла видео

В Нижнем Новгороде возбудили дело о покушении на убийство младенца матерью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Мать пятимесячной девочки подозревается в том, что вечером 30 ноября вынесла ребенка на улицу, положила на снег и, издеваясь, засняла это на видео. Девочку изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило дело по части 2 статьи 105 УК РФ. В семье подозреваемой четверо детей. Пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, вопрос о судьбе 10-летней дочери обсуждается, а 14-летний сын сейчас находится у бабушки.

Пресс-служба МВД Нижегородской области отметила, что мать ранее не попадала в поле зрения органов внутренних дел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коврове обнаружили тело ребенка, а мать задержана по подозрению в убийстве, также сообщалось, что россиянка оставила новорожденного младенца в туалете аэропорта Антальи, и ранее призналась в убийстве сына мать мальчика, найденного в чемодане в Перми.