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В Соцфонде разъяснили, нужно ли менять СНИЛС старого образца на новый
Соцфонд России подтвердил действительность старых карточек СНИЛС без замены
Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования остаются действительными и не нуждаются в замене, сообщили в Социальном фонде России.
В Соцфонде заявили о действительности всех ранее выданных страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования. Ведомство подчеркивает, что нет необходимости обращаться для их замены, передает РИА «Новости».
В фонде пояснили, что в соответствии с новыми поправками в закон о персонифицированном учете, информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь предоставляется гражданам в виде электронного или бумажного уведомления. «Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», – говорится в сообщении.
Также в уведомлении будет содержаться вся информация, аналогичная той, которая указана в страховом свидетельстве. Это включает фамилию, имя и отчество владельца, дату и место его рождения, а также сам СНИЛС. В Социальном фонде уточнили, что новые формы уведомлений содержат все необходимые для граждан данные.