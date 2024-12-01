30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
FT: Солдаты ВСУ в Угледаре сообщили о нехватке танков и массовом дезертирстве
Украинские военнослужащие пожаловались на дефицит танков в Угледаре и массовые побеги солдат из-за обманов командования, что привело к увеличению числа дезертиров, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, военные ВСУ заявили о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись в Угледаре. Солдаты рассказали, что ожидали прибытия 150 танков, однако на самом деле их было всего 20. Отсутствие должного прикрытия и вооружения вынудило многих бойцов покинуть позиции, передает РИА «Новости».
По данным, представленным в статье, из подразделения ВСУ, дислоцированного в этом районе, дезертировало несколько сотен солдат. Обозреватели подчеркнули, что в этом году число дезертиров из украинской армии значительно превысило показатели за все предыдущие годы конфликта.
Ранее солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения. 10 ноября главком ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте для ВСУ.