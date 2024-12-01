Делегация России с министром обороны Белоусовым покинула Пхеньян

Делегация России покинула Пхеньян после стратегических переговоров с Ким Чен Ыном

Tекст: Денис Тельманов

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что делегация России во главе с министром обороны Андреем Белоусовым покинула Пхеньян 30 ноября. В аэропорту в честь их отъезда прошла специальная церемония с участием почетного караула Корейской народной армии. Делегацию провожали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.



Перед отъездом Белоусов посетил историко-мемориальный комплекс в деревне Мангендэ, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен. В книге почетных гостей он оставил запись, пожелав корейскому народу процветания и мира, а также новых великих побед.

В рамках визита 29 ноября Белоусов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На встрече обсуждались вопросы углубления и развития стратегического партнерства между странами. Ким Чен Ын подчеркнул, что народная республика всегда будет с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и Ким Чен Ын выразил поддержку Москве. Договор России с КНДР, как заявил министр обороны Андрей Белоусов, поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложит основу новой системы безопасности. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

