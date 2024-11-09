Сейсмологи сообщили о вероятности землетрясения и цунами в Каскадной зоне США

Tекст: Александра Юдина

По данным британского издания, исследование Каскадной зоны субдукции, проведенное с использованием высокоточного подводного картографирования, выявило четыре отдельных сегмента вдоль 970-километровой линии разлома, простирающейся от юга Канады до северной Калифорнии, передает «Царьград».

Сейсмологи считают, что потенциальное землетрясение в этом регионе может достигнуть более девяти баллов по шкале Рихтера. Перемещение тектонических плит создает значительное давление, которое может вызвать разрушительное цунами высотой до 30 метров. Последствия такого события могут быть катастрофическими, с гибелью десятков тысяч людей и значительными экономическими потерями.

Зона наибольшего риска включает побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Однако угроза распространяется и на другие штаты, где может возникнуть массовая гибель из-за отравления продуктами разложения и загрязнения воды.

Геофизик из Вашингтонского университета Гарольд Тобин подчеркнул, что участок Каскадной зоны является более плоским и гладким, что увеличивает риск масштабного землетрясения.

Ученые указывают, что землетрясения в этой зоне происходят примерно раз в 500 лет, последнее из которых случилось в 1700 году. Детальное изображение опасного разлома, полученное учеными Колумбийского университета, показывает, что потенциальное бедствие может превзойти все ранее зафиксированные по масштабам.

Ведущий исследователь Сюзанна Карботт заявила, что планы реагирования на чрезвычайные ситуации устарели и требуют обновления. Исследователи надеются, что их работа поможет властям улучшить подготовку к возможной катастрофе, разработав эффективные стратегии экстренного реагирования и эвакуации населения.

Ранее ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений.