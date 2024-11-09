В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.0 комментариев
Ганчев: ВС России не дают украинской армии перегруппироваться на купянском направлении
Российские войска активно препятствуют перегруппировке ВСУ на Купянском направлении, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Армия ВС РФ не оставляет ВСУ на Купянском направлении попыток для проведения перегруппировок. Их переправы уничтожаются, пути отступления контролируются нашей артиллерией и авиацией», – сказал Ганчев ТАСС.
Он добавил, что часть подразделений ВСУ находятся в безвыходном положении.
Ранее Ганчев сообщал, что ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. Также он отмечал, что российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области.