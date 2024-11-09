  • Новость часаВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
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    «По большому счету я выжил чудом»
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    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    26 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 12:28 • Новости дня

    Ганчев: ВС России не дают украинской армии перегруппироваться на купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска активно препятствуют перегруппировке ВСУ на Купянском направлении, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Армия ВС РФ не оставляет ВСУ на Купянском направлении попыток для проведения перегруппировок. Их переправы уничтожаются, пути отступления контролируются нашей артиллерией и авиацией», – сказал Ганчев ТАСС.

    Он добавил, что часть подразделений ВСУ находятся в безвыходном положении.

    Ранее Ганчев сообщал, что ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. Также он отмечал, что российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области.

    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

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    8 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении
    Предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через государственную границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении, сообщило Минобороны России.

    Группировка не пропустила ВСУ через госграницу у этого поселка, отразила 11 контратак украинской армии в направлении Дарьино, Зеленого Шляха и других, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности украинская сторона за этот период потеряла до 80 человек убитыми и ранеными. Всего на Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих, четыре танка, шесть БМП и другие единицы техники. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

    Артиллерия и авиация России нанесли удары по формированиям украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в нескольких населенных пунктах. Удары были направлены на скопления живой силы и техники у населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Колмаков и другие.

    Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск в Сумской области. Были поражены резервы украинских механизированных бригад в районах Басовки, Беловод, Журавки и других.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 30 тыс. 500 военнослужащих, 189 танков, более тысячи боевых бронированных машин и значительное количество другой техники.

    В прошлые сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 150 военнослужащих, один танк и другую технику. Напомним, общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам

    Депутат Рады Дмитрук назвал уход Зеленского лучшим подарком украинцам

    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что уход Владимира Зеленского с поста президента станет лучшим подарком для украинцев, а глава его офиса Андрей Ермак должен быть заключен в тюрьму.

    Дмитрук подчеркнул, что прекращение смертей в стране связано с уходом Зеленского и осудил действия главы офиса президента Андрея Ермака, который, по его мнению, должен понести наказание. Об этом сообщает ТАСС

    Дмитрук также отметил, что глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак угрожал депутату Евгению Шевченко за его заявление в интересах украинского народа. Шевченко ранее призывал Зеленского начать переговоры с Россией, что вызвало резкую реакцию Ермака и обвинения в адрес Шевченко в действиях в интересах России.

    Дмитрук уверен, что миллионы украинцев думают так же, как и Шевченко, но боятся высказываться. Он сравнил ситуацию с другими странами, подчеркнув, что преследование парламентариев за их высказывания является недопустимым. «Ермаку место в тюрьме с каторжным трудом», – заявил Дмитрук.

    Украинская прокуратура заочно предъявила Артему Дмитруку обвинения в нападении на правоохранителя и военного. После этого появилась информация, что депутат покинул Украину и находится в Лондоне. С августа 2024 года Дмитрук объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование, и Турция с самого начала конфликта избрала сторону мира. Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, как рассказала спикер МИД Мария Захарова.

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    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

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    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    9 ноября 2024, 09:26 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась о заявлениях бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о документах с прогнозами о будущем Украины.

    Захарова в своем Telegram-канале с сарказмом отозвалась о словах Кулебы, задаваясь вопросом, почему украинская сторона только теперь поняла смысл гимна страны.

    «Rулебище рассказал, как за два дня до начала СВО увидел на столе у Байдена папку... в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ ... были единодушны: Украина погибнет».

    И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» – заметила она.

    Напомним, Кулеба сообщал, что за несколько дней до начала российской спецоперации видел на столе у президента США Джо Байдена папку с прогнозами, где говорилось о гибели Украины.

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    9 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    @ roe.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия якобы начала применять гибрид ракеты и бомбы «Гром-Э1» (Grom-E1), позволяющей наносить удары с дальнего расстояния, сообщило британское издание Telegraph.

    Такие боеприпасы позволяют Су-30 и Су-34 атаковать с дальности до 120 километров, заявил британский аналитик Дэвид Акс, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegraph.

    Это делает российские самолеты недосягаемыми для большинства украинских систем ПВО, включая истребители F-16 с ракетами AMRAAM.

    По словам Акса, «Гром-Э1» уже применялись для ударов по объектам ВСУ в Мирнограде, Херсоне и Харькове.

    Украинская армия в ответ использует французские бомбы Hammer и американские JSOW. Однако их дальность действия составляет лишь около 64 километров, что делает украинские самолеты уязвимыми для российских С-300 и С-400.

    В сентябре мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Россия при ударе по городу якобы применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1».

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    8 ноября 2024, 21:01 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в дискредитации Трампа и госизмене

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом, заявил о намерении подать заявление на украинского президента Владимира Зеленского по обвинению в государственной измене.

    Политик в своем Telegram-канале написал, что уже «готовится заявление о госизмене в отношении Владимира Зеленского, а также главы офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова», передает «Московский комсомолец».

    Причиной для такого шага, по словам депутата, стали действия по дискредитации избранного президента США Дональда Трампа, что, по мнению Дубинского, нанесло ущерб поддержке Украины со стороны обеих партий в Конгрессе и Сенате США. Он подчеркнул, что эти действия могли серьезно ослабить дипломатическую позицию Украины.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что уход Владимира Зеленского с поста президента станет лучшим подарком для украинцев, а глава его офиса Андрей Ермак должен быть заключен в тюрьму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева. Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

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    9 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области российскими военными взята в плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные из группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ в приграничной зоне региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В плен попала стрелок, рядовой Наталья Балаклицкая. Она пояснила, что пришла служить в ВСУ добровольцем.

    Сама Балаклицкая пояснила, что ее обещали не отправлять на передовую при отправке в Курскую область. При этом украинских военнослужащих под страхом расстрела заставили ехать в этот российский регион.

    «Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», – добавила она.

    Женщина отметила, что вступала в ВСУ, подписав контракт, она начинала служить поваром в населенном пункте Комары в Донецкой народной республике.

    «Я там работала месяц. У них не хватало стрелков. А так как я проходила обучение в Англии, то меня перевели в стрелки, в третью роту. В Англии нам не говорили, на что учат. Просто сказали, [что надо] ехать в учебку. А когда отправляли в Англию, там не было у нас понятия «повар» или кто-то другой», – сказала пленная.

    Балаклицкая указала, что в Курской области провела месяц на позиции, ожидая ротации, и осталась вдвоем с раненым сослуживцем. Женщина пояснила, что у нее был автомат, раненый сослуживец был с пулеметом.

    Она рассказала, что они вдвоем решили сдаться добровольно.

    В пятницу Минобороны сообщало, что в последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

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    8 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в ходе наступления подходят к трассе Запорожье – Курахово, важной для снабжения ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье – Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на Южно-Донецком участке фронта», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Перерезание трассы западнее Курахово создаст благоприятные условия для российских войск, откроет путь для дальнейшей наступательной операции на город Курахово, отметил он.

    Курахово – крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находится в 46 километрах от Донецка.

    Ранее Рогов сообщал, что ВС России на Запорожском фронте продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении.

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    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщило Минобороны.

    Мозговенко известен под позывным «Охотник», он получил звание Героя России за проявленный в бою героизм, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Будучи заместителем командира боевой машины, он принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года и неоднократно сталкивался с превосходящими силами противника.

    Во время одного из боев рота Мозговенко оказалась в полукольце вражеских сил. Получив задачу на отход, Вячеслав начал эвакуацию вооружения и личного состава. В ходе движения на запасные позиции он заметил приближающийся дрон противника. Поскольку вооружение боевой машины было повреждено, Вячеслав отбил дрон рукой, несмотря на риск.

    Из-за столкновения с дроном он получил тяжелые ранения и ожоги лица и дыхательных путей. Однако его действия позволили спасти жизни восьми военнослужащих, находившихся на броне, и экипаж машины. Подвиг младшего лейтенанта был отмечен высшей государственной наградой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии. До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

    Еще один военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе.

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    8 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа

    СМИ: Зеленский намерен укрепить отношения с Трампом до его инаугурации в 2025 году

    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    По сообщению El Pais, Зеленский активно работает над укреплением отношений с Дональдом Трампом, избранным недавно президентом США. Передача власти в США запланирована на январь 2025 года, и, как сообщается, сближение позиций до этой даты является одной из приоритетных задач для Киева.

    Издание пишет, что в ближайшие недели Зеленский и его команда предпримут дипломатическое наступление, целью которого станет убедить Дональда Трампа в важности продолжения военной помощи Украине, поскольку, по мнению Киева, сокращение поддержки может повлиять на глобальное лидерство США.

    Выборы в США завершились 6 ноября, и хотя официальные итоги еще не обнародованы, американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп уже набрал необходимое количество выборщиков для победы. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, признала свое поражение, признав Трампа избранным президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подметила, что Киев стремится угодить как демократам, так и республиканцам. В разговоре с Трампом Зеленский отметил, что тот не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что быстрый мир возможен, если администрация Трампа проявит готовность к переговорам. Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения о предполагаемых планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине, назвав их «вбросами».

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    8 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине

    Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружения

    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона.

    Ранее из-за ограничений американские специалисты не могли выполнять эту работу на Украине, передает агентство Рейтер

    Телеканал CNN в июне сообщал, что Белый дом работал над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако для этого необходимо было получить разрешение от президента Байдена, которого на тот момент еще не было.

    Кроме того, журнал Foreign Policy ранее сообщал, что украинские компании не имели разрешения на ремонт стволов гаубиц M777, произведенных в США, согласно экспортному законодательству. Это создавало дополнительные трудности, так как американские специалисты не могли отправиться на передовую без соответствующего разрешения Белого дома, распространявшегося и на подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные советники могут находиться на Украине для помощи в освоении технически сложного вооружения, однако они не участвуют в боевых действиях, а их роль заключается в консультировании.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, который вскоре начнет работу. Австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams, что было одобрено после более чем 12 месяцев ожидания.

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    9 ноября 2024, 00:43 • Новости дня
    Guardian: Отношения Британии и Украины ухудшились из-за Storm Shadow

    В Британии отметили ухудшение отношений между Лондоном и Киевом после победы лейбористов

    Tекст: Максим Попов

    Отношения Британии и Украины ухудшились из-за отказа в поставках ракет Storm Shadow, что стало следствием победы лейбористов на выборах, сообщила Guardian.

    Как отметили журналисты, отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает ТАСС.

    Один из украинских чиновников заявил изданию, что «Стармер не дает нам дальнобойное оружие», и отметил, что ситуация изменилась по сравнению с периодом, когда премьер-министром был консерватор Риши Сунак. С этим согласен и другой высокопоставленный источник, отметивший, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не встретил поддержки в Лондоне, говорится в материале.

    Критике подвергается и нежелание Стармера совершить визит на Украину. По словам собеседника издания, возможные даты визита обсуждаются с августа, но Стармер несколько раз откладывал поездку.

    Напомним, 16 октября главком ВСУ Александр Сырский и глава штаба обороны Британии Тони Радакин обсудили возможности поражения военных объектов России «на стратегической глубине» в рамках украинского «плана победы».

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