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Атака ВСУ на Горловку унесла жизни двух сотрудников коммунального предприятия
Два сотрудника коммунального предприятия Горловки погибли в результате атаки ВСУ
В Горловке два сотрудника коммунального предприятия погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Озеряновка, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, два сотрудника коммунального предприятия в Горловке погибли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль с использованием беспилотного летательного аппарата, сообщает ТАСС. Приходько выразил соболезнования семьям погибших, назвав их «героями, погибшими при исполнении служебного долга».
Инцидент произошел в поселке Озеряновка, где беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились сотрудники коммунального предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус в городе Горловка в ДНР, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Мирный житель также пострадал при обстреле Горловки беспилотником ВСУ. Украинские войска атаковали Горловку, в результате чего в поселке Гольмовский погиб мирный житель.