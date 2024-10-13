Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки беспилотником ВСУ
Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета
В результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
Инцидент произошел на дороге между поселками Зайцево и станции Никитовка, сообщает РИА «Новости».
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака произошла в 18.10 по московскому времени. Украинские войска воспользовались беспилотным летательным аппаратом для сброса взрывоопасного предмета на территорию Горловки.
Горловка располагается в пятидесяти километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. На территории города находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До конфликта на Донбассе население Горловки составляло более 250 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли Дебальцево из HIMARS, в результате чего погибла женщина и пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.