Женщина погибла при обстреле ВСУ Дебальцево из американских HIMARS

Жительница Дебальцево погибла в результате обстрела ВСУ из HIMARS

Tекст: Денис Тельманов

В результате обстрела города Дебальцево Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины из ракетных систем HIMARS погибла местная жительница, сообщает ТАСС. Женщина 1950 года рождения стала жертвой удара, а пятеро людей, включая мальчика 2012 года рождения, получили ранения. Среди пострадавших также числятся женщина 1981 года рождения и тяжело раненая женщина 1957 года рождения. Мужчины 1953 и 1965 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.



В результате детонации взрывоопасного предмета в Дебальцево пострадал ребенок, ранена его мама. В Никитовском районе Горловки мужчина погиб от сброса взрывоопасных предметов с беспилотников, еще два человека получили ранения в ходе атак с применением беспилотников и обстрелов.

По информации Дениса Пушилина, из Новогродовки Красноармейского муниципального округа эвакуированы с ранениями средней степени тяжести женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки три человека погибли в результате 19 обстрелов ВСУ.