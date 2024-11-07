Путин заявил о необходимости отдельного участия трансгендеров на Олимпийских играх

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», предложил, чтобы трансгендерные спортсмены соревновались между собой, а не с женщинами, сообщает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что участие трансгендеров в женских соревнованиях «убивает женский спорт», так как женщинам будет невозможно побеждать. По его мнению, это «чушь», и трансгендеры должны бороться между собой.



«Просто человек, потому что он объявил себя женщиной, пошел у всех выиграл, нос сломал женщине, это просто убивает женский спорт. Женщинам невозможно будет выступать скоро нигде. Чушь какая-то. Пускай эти люди между собой борются. Те, кто объявляет себя женщиной, пускай выступают и борются между собой на Олимпийских играх», – сказал Путин.

Путин также отметил, что нынешняя ситуация угрожает не только возможности женщин побеждать в спорте, но и их безопасности. Он призвал спортивные организации обратить внимание на этот вопрос и рассмотреть возможность создания отдельных категорий для трансгендерных спортсменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС отметил успехи страны в проведении крупных спортивных мероприятий мирового уровня, подчеркнув, что Игры БРИКС подтвердили потенциал России в организации таких соревнований.

Путин заключил, что решения не допускать российских спортсменов на международные соревнования являются незаконными. Также президент подчеркнул необходимость продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.

