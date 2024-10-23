Путин отметил успешное проведение в России спортивных Игр БРИКС мирового уровня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин на заседании саммита БРИКС заявил, что Игры БРИКС подтвердили потенциал России в организации соревнований мирового уровня, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что российская современная инфраструктура и кадровый потенциал позволяют успешно проводить международные спортивные мероприятия.

«Хорошо зарекомендовала себя практика проведения масштабных спортивных Игр БРИКС», – заявил Путин. Он отметил, что эти игры показали, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для организации крупных международных соревнований.

Путин также предложил разработать специальную межгосударственную программу для дальнейшего развития Игр БРИКС и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта. Это, по его мнению, поможет еще больше укрепить позиции России как ведущей спортивной державы.



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл Игры БРИКС в Казани и призвал учитывать даты других международных соревнований при планировании крупных турниров в стране.