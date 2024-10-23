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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    23 октября 2024, 13:29 • Новости дня

    Путин: Игры БРИКС подтвердили возможности России в спорте

    Путин отметил успешное проведение в России спортивных Игр БРИКС мирового уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил успехи страны в проведении крупных спортивных мероприятий мирового уровня на фоне успешного проведения Игр БРИКС.

    Путин на заседании саммита БРИКС заявил, что Игры БРИКС подтвердили потенциал России в организации соревнований мирового уровня, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что российская современная инфраструктура и кадровый потенциал позволяют успешно проводить международные спортивные мероприятия.

    «Хорошо зарекомендовала себя практика проведения масштабных спортивных Игр БРИКС», – заявил Путин. Он отметил, что эти игры показали, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для организации крупных международных соревнований.

    Путин также предложил разработать специальную межгосударственную программу для дальнейшего развития Игр БРИКС и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта. Это, по его мнению, поможет еще больше укрепить позиции России как ведущей спортивной державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл Игры БРИКС в Казани и призвал учитывать даты других международных соревнований при планировании крупных турниров в стране.

    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    23 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

    Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти выражают опасения по поводу возможных экономических решений на саммите БРИКС в Казани, которые могут включать создание новой глобальной платежной системы в обход Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире канала TVP Info.

    «Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

    Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

    Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

    На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.

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    23 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС

    Замглавы МИД Индии Мисри опроверг информацию о противодействии его страны расширению БРИКС

    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    @ Gao Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия не препятствует расширению БРИКС, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге в Казани, комментируя соответствующее сообщение Bloomberg.

    Мисри попросили прокомментировать сообщения о том, что Индия якобы выступает против расширения БРИКС. Мисри заявил: «Думаю, что это совершенно неуместное, ошибочное впечатление».

    Мисри отметил, что Индия была «в эпицентре» расширения БРИКС в 2023 году, и подчеркнул, что практически все новые члены организации выразили благодарность Индии за ее значительную роль в этом процессе. Он также добавил, что Индия продолжает вносить конструктивный вклад в «обсуждения по модели стран – партнеров БРИКС», передает РБК.

    Напомним, Bloomberg утверждало, что власти Индии выступили против идеи о превращении БРИКС в антипод США и дальнейшего расширения организации, поддержав позицию Бразилии и ЮАР.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, указал, что БРИКС – это площадка развития суверенных государств без доминирующей силы, что создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке», – сказал он.

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    23 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Гутерриш прибыл в Казань
    Гутерриш прибыл в Казань
    @ gossov.tatarstan.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил парламент Татарстана.

    В аэропорту Гутерриша встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте парламента.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    23 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС в Казани прекрасными и самодостаточными

    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый день саммита БРИКС в Казани под председательством России прошел успешно, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что Европа рискует стать маргинализированной из-за своего европоцентризма.

    Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, начинается с положительных оценок. Как передает ТАСС, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о первом дне мероприятия в своем телеграм-канале, назвав его итоги «прекрасными». Она подчеркнула, что фотографии и заявления, сделанные на саммите, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

    Карин Кнайсль также напомнила, что еще в 2017 году обращала внимание коллег в австрийском дипведомстве на важность таких объединений, как БРИКС и ШОС. Однако, по ее словам, эти предупреждения остались неуслышанными. Она выразила мнение, что Европу ожидает еще большая маргинализация из-за ее европоцентризма, и добавила, что это является проявлением настоящего провинциализма.

    16-1й саммит глав государств БРИКС является ключевым событием председательства России в этом объединении. В этом году саммит впервые принимает участие с новыми членами – Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, которые стали полноправными участниками группы с 1 января 2024 года. Ожидается, что на саммите в Казани будут присутствовать представители более чем 30 стран, что подчеркивает его значимость на международной арене.

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области, где живет с домашними животными, она ранее выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от западных коллег.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    23 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для сотрудничества стран БРИКС, передает РИА «Новости».

    «Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал глава государства в ходе узкого заседания стран БРИКС.

    Заявление было сделано в контексте работы по интеграции новых стран в деятельность объединения, что, по словам Путина, должно происходить плавно и максимально полно.

    В ходе своего выступления Путин также отметил, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность. «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он, открывая заседание саммита. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Казанский саммит БРИКС, который собрал представителей 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября и станет итогом председательства России в объединении. Мероприятие проходит под девизом укрепления многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности. Общение между лидерами стран началось накануне с неформального обеда в здании Казанской ратуши.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, подчеркнув важность этого решения для укрепления объединения, а также отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.

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    23 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС

    Путин предложил включить список стран-партнеров в декларацию БРИКС

    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, отметив важность этого решения для объединения.

    Президент России Владимир Путин предложил составить список государств – партнеров БРИКС и внести это в итоговую декларацию саммита в Казани, передает РИА «Новости». В ходе заседания БРИКС в узком составе он напомнил, что в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий для стран – партнеров объединения.

    Путин отметил, что БРИКС продолжает динамично развиваться, укрепляя свой авторитет и влияние на мировой арене. Президент России подчеркнул: «Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах».

    В ходе саммита главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки, сотрудничество на международной арене и урегулирование региональных конфликтов.

    На саммит, который стартовал 22 октября в Казани, прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Мероприятие станет заключительным в рамках председательства России в БРИКС. Путин также предложил рассмотреть выполнение решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге, касающихся углубления финансового взаимодействия и расширения состава участников объединения.

    В здании Казанской ратуши накануне прошел неформальный обед с участием глав делегаций. Саммит проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

    В среду президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков назвал  успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

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    23 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая может стать основой для формирования справедливых цен на продукты и со временем трансформироваться в полноценную товарную биржу.

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос о создании зерновой биржи в рамках объединения, сообщает ТАСС. Президент России отметил, что эта инициатива может способствовать формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Он подчеркнул важность проекта для продовольственной безопасности стран БРИКС.

    По словам Путина, создание биржи поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.

    Путин также отметил возможность трансформации зерновой биржи в полноценную товарную площадку в будущем. Этот шаг может расширить спектр торговли и усилить экономические связи между странами БРИКС. Ожидается, что предложение будет обсуждаться на предстоящем саммите.

    Ранее страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.

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    22 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    Песков назвал откровенными переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и повестку БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели откровенные и конструктивные переговоры, обсудив вопросы двусторонних отношений и повестку дня БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались конкретные вопросы двусторонних отношений в продолжение тем, затронутых во время недавнего визита Путина в Китай, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после визита Путина в Китай произошел обмен делегациями, благодаря этому уже было сделано многое. Визиты высокопоставленных представителей из Москвы в Пекин и обратные визиты китайцев в Россию способствовали укреплению диалога.

    В ходе встречи лидеры наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога в духе привилегированного стратегического партнерства. Песков подчеркнул, что эти контакты имеют все предпосылки для дальнейшего развития.

    Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку дня БРИКС перед коллективным обсуждением. Песков отметил, что президент России заранее проговорил в двустороннем формате те вопросы, которые позже будут обсуждаться в рамках БРИКС.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Кремль в своем Telegram-канале опубликовал видео встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    23 октября 2024, 10:37 • Новости дня
    На саммите БРИКС обсудили инициативу Китая и Бразилии по Украине

    Ушаков сообщил об обсуждении на БРИКС китайско-бразильской инициативы по Украине

    На саммите БРИКС обсудили инициативу Китая и Бразилии по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Китайско-бразильская инициатива по Украине была обсуждена на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил о поддержке российской стороной китайско-бразильской инициативы по Украине, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что данная инициатива активно обсуждалась на полях саммита БРИКС и была воспринята положительно.

    «Обсуждалась китайско-бразильская инициатива, она в общем-то приветствуется. Мы считаем... это инициатива полезная. И наш президент (Владимир Путин) тоже говорил об этом, в том числе и в ходе контактов и с (президентом Бразилии Луисом Инасиу) Лулой (да Силвой), и с (председателем КНР) Си Цзиньпином», – сообщил Ушаков.

    В ходе саммита также обсуждались вопросы, касающиеся инфраструктуры расчетов между Россией и Китаем. Юрий Ушаков отметил, что на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином поднималась проблематика платежей в расчетах между двумя странами. «Все вопросы обсуждались, в том числе и финансовое сотрудничество», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что разговор Путина и Си Цзиньпина был очень плотным и информативным.

    Кроме того, во время неформального ужина на саммите БРИКС Путин продолжил общение с коллегами в формате «тет-а-тет», что позволило более детально обсудить ключевые моменты международной повестки дня. Ушаков отметил, что с председателем КНР у Путина был весьма насыщенный разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявил о необходимости России и Китая защищать международную систему с ООН в ее основе.

    Ранее Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

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