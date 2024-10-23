Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин: Игры БРИКС подтвердили возможности России в спорте
Путин отметил успешное проведение в России спортивных Игр БРИКС мирового уровня
Президент России Владимир Путин отметил успехи страны в проведении крупных спортивных мероприятий мирового уровня на фоне успешного проведения Игр БРИКС.
Путин на заседании саммита БРИКС заявил, что Игры БРИКС подтвердили потенциал России в организации соревнований мирового уровня, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что российская современная инфраструктура и кадровый потенциал позволяют успешно проводить международные спортивные мероприятия.
«Хорошо зарекомендовала себя практика проведения масштабных спортивных Игр БРИКС», – заявил Путин. Он отметил, что эти игры показали, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для организации крупных международных соревнований.
Путин также предложил разработать специальную межгосударственную программу для дальнейшего развития Игр БРИКС и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта. Это, по его мнению, поможет еще больше укрепить позиции России как ведущей спортивной державы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл Игры БРИКС в Казани и призвал учитывать даты других международных соревнований при планировании крупных турниров в стране.