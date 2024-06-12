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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

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    12 июня 2024, 20:38 • Новости дня

    Путин открыл Игры БРИКС в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    БРИКС увеличивает свою роль в мировых делах, заявил президент России в приветствии к участникам церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

    «Спортивные игры под эгидой нашей организации [БРИКС] – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет», – цитирует Путина ТАСС.

    Игры принимают Москва и Казань, это города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями. При этом эти города современные и «устремленные в будущее», что отражает дух и характер самого БРИКС, подчеркнул глава государства.

    Российский лидер отметил, что БРИКС – это объединение «суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга».

    По его словам, эти Игры представляют собой «образец честной борьбы, спортивных ценностей и равных возможностей».

    Путин напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 тыс. атлетов из почти 100 государств мира.

    12 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Песков: Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами доложили президенту России Владимиру Путину о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание Путина с участием Белоусова, Герасимова и командующими округами состоялось накануне поздно вечером, сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    «Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», – сказал он. После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками мероприятия, добавил представитель Кремля.

    Ранее Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя.

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    12 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выросла замечательная плеяда командиров разных уровней, они «вызывают чувство надеги», заявил президент России Владимир Путин, рассказывая о прошедшей во вторник встрече с командующими группировками ВС России.

    Глава государства признался, что встреча произвела на него очень хорошее, позитивное впечатление, передает ТАСС.

    «Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди. Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено. – отметил Путин. – У нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на низком. Такое чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса».

    Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО.

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    12 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации
    Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в администрации главы государства создаются пять новых управлений.

    В составе администрации президента появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по госполитике в гуманитарной сфере, по вопросам госполитики в сфере ОПК, по вопросам национальной морской политики и по вопросам деятельности Госсовета России, передает РИА «Новости». При этом упраздняется ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

    Новые управления, в частности, возглавили Сергей Вахруков (начальник управления по вопросам национальной морской политики), который ранее занимал должность заместителя секретаря Совбеза России, и Виктор Евтухов (начальник управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса), занимавший пост замглавы Минпромторга.

    Начальником нового управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета назначен Владимир Симоненко, который ранее был начальником экспертного управления в администрации президента.

    Бывший начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев возглавил новое управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

    Кроме того, упраздняется должность спецпредставителя по Украине и определение Совбеза и Госсовета как самостоятельных, а не «совещательных и консультативных» структур. Их работу будут обеспечивать помощники президента.

    Указом Путина первые замруководителя администрации президента наделяются правом временно исполнять обязанности главы структуры в период его отсутствия. Глава администрации и его заместители теперь также будут координировать работу советников президента и полномочных представителей.

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    12 июня 2024, 13:11 • Новости дня
    Путин: Ракетоносцы «Севмаша» обеспечивают надежность ядерной триады России
    Путин: Ракетоносцы «Севмаша» обеспечивают надежность ядерной триады России
    @ Максим Воркунов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Произведенные на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш») ракетоносцы нового поколения обеспечивают высочайшую надежность российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий.

    «Звания Героя Труда удостоен Михаил Анатольевич Будниченко, генеральный директор легендарного «Севмаша». Это предприятие выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил роль главного конструктора старейшего в стране конструкторского бюро «Радуга» Елтугана Сыздыкова в укреплении обороноспособности страны. Востребованный труд на производствах добывающей промышленности выбрали для себя машинист мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимир Щедов и водитель Тугнуйского угольного разреза Алексей Халмакшинов, добавил Путин.

    В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    11 июня 2024, 23:18 • Новости дня
    Белоусов включен в число постоянных членов Совбеза России

    Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Андрей Белоусов включен в число постоянных членов Совета безопасности России, говорится в указе президента страны Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также в нем уточняются новые должности Николая Патрушева, назначенного на должность помощника президента России, и Сергея Шойгу, который стал секретарем Совбеза.

    Кроме того, Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии и ее коллегии. В комиссию вошли Белоусов глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента Алексей Дюмин. Из состава ВПК выведен Патрушев, передает ТАСС.

    Президент России также утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Председателем комиссии стал он сам. Его заместителями в этой должности – вице-премьер Денис Мантуров и Шойгу. Ответственным секретарем комиссии назначен Дюмин, его заместителем – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Также в структуру вошли Алиханов, Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.

    Напомним, в мае Белоусов возглавил Минобороны. Шойгу, до этого руководивший ведомством, был назначен секретарем Совбеза вместо Патрушева, который стал помощником президента.

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    11 июня 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Трушину

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.

    Звание генерал-полковника также присвоено начальнику Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолию Гуляеву. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    В начале мая Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому.

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    12 июня 2024, 02:24 • Новости дня
    КНДР назвала отношения с Россией несокрушимыми

    Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, назвав товарищеские отношения между двумя странами несокрушимыми.

    Ким Чен Ын заявил, что «встреча на космодроме Восточный» позволила поднять отношения на уровень «стратегических отношений на вечные времена», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Их дальнейшее укрепление будет способствовать «глобальному миру и безопасности, истинной международной справедливости», а также «мощно стимулировать процесс построения сильного государства» как в России, так и в КНДР, заявил он.

    Ким Чен Ын заявил, что Россия и ее народ преодолевают все вызовы со стороны враждебных сил, решительно защищают свой суверенитет и движутся к процветанию, народ КНДР при этом «всегда рад успехам в России». Северная Корея «выразила полную поддержку и солидарность со святым делом армии и народа России».

    В сентябре Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей.

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    12 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин: День России надо отмечать как символ непрерывности тысячелетней истории
    Путин: День России надо отмечать как символ непрерывности тысячелетней истории
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле началась торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий, награды вручает президент России Владимир Путин.

    Выступая на церемонии, Путин поздравил россиян с Днем России, передает ТАСС. «Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», – сказал Путин.

    Глава государства заявил, что считает необходимым отмечать этот праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути отечества.

    «Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза, – отметил российский лидер. – И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией».

    Среди тех, кто удостоен почетного звания Героя Труда, – ректор МГУ Виктор Садовничий. Также в числе награждаемых – гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (Московская область) Елтуган Сыздыков.

    Также Героями Труда стали завотделом Национального центра зерна имени Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель из компании «Разрез Тугнуйский» (Бурятия) Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК (Курская область) Владимир Щедов.

    Кроме того, Путин наградит лауреатов государственных премий за прошлый год. Премий в области науки и технологий удостоены глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель НИКИ энерготехники Евгений Адамов и советник главы Росатома Владимир Асмолов.

    Также к награде представлены научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Петр Чумаков. Будут награждены и директор Центра трансплантологии им. Шумакова академик Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром донорства Марина Минина и президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия.

    Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Ее также удостоены директор музея «Царское Село» Ольга Таратынова, руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

    В области правозащиты награда присуждена руководителю организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлии Белеховой, премии в области благотворительности удостоен исполнительный директор организации «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин.

    Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.

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    12 июня 2024, 12:03 • Новости дня
    Путин и Эрдоган договорились встретиться в Астане

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились встретиться на саммите ШОС в начале июля

    Tекст: Максим Попов

    Точная дата и повестка переговоров между президентами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Астане станут известны в ближайшее время, сообщили источники, близкие к российскому МИД.

    По словам собеседника РИА «Новости», у президента Эрдогана довольно плотный график международных встреч. Сегодня он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров G7 в Италии. Полагаю, в ближайшее время мы получим более конкретную информацию о дате и повестке переговоров между лидерами Турции и России. Соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам, отметил он.

    До этого стало известно, что Владимир Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане, где 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

    Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, подготовка к встрече Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом продолжается, сроки будут согласовываться.


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    12 июня 2024, 08:59 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с Днем России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

    В телеграмме Лукашенко отметил, что государственность России развивается, основываясь на многовековом историческом опыте и традиционных духовно-нравственных ценностях, патриотизме народа, передает «Газета.Ru». Он заявил, что самым большим богатством для России всегда являлись ее люди.

    Президент Белоруссии также указал, что направленная на укрепление человеческого капитала, поддержку семей и молодежи политика Путина создает потенциал для наращивания мощи России. Он пожелал российскому лидеру здоровья, сил и энергии в выполнении поставленных целей и задач, а россиянам – благополучия и добра.

    Ранее главы Северной Кореи и Бахрейна поздравили Путина с Днем России.

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    12 июня 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин разрешил россиянам самим продавать заложенное имущество

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий залогодателям самим продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке.

    Речь идет о кредитных средствах, не связанных с предпринимательскими целями, продать имущество можно будет вне зависимости от размера занятого, передает РИА «Новости».

    Тем, кто захочет продать такое имущество, нужно будет подать заявление, банк рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и утвердит процедуру самостоятельной продажи, установив минимальную цену, ниже которой продавать нельзя.

    Деньги отправят на банковский счет, выбранный залогодержателем для сделки. Разницу между долгом по кредиту и ценой продажи вернут продавцу за вычетом затрат банка.

    Для самостоятельной продажи у граждан будет четыре месяца. За это время нужно успеть провести госрегистрацию перехода права собственности и полностью выплатить заемные средства. Срок можно продлить, но в договор должно быть включено условие о новой минимальной цене продажи.

    Физлицам запрещено продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной продаже был подан иск об обращении на него взыскания или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек.

    Запрет также действует, если имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя началась судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против него завели дело о банкротстве и т.д.

    Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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    12 июня 2024, 14:48 • Новости дня
    Путину подарили платок с олицетворением русской женщины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова, награжденная госпремией в области правозащиты, передала для президента России Владимира Путина платок с изображением Катюши, которая олицетворяет русскую женщину.

    Во время церемонии вручения Путиным госпремий в Кремле Белехова сообщила, что передала для главы государства в музей платок, который называется Катюша, передает ТАСС.

    На платке изображена Катюша, «которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину – яркую, сильную настоящую», рассказала Белехова.

    Путин на церемонии отметил, что «Комитет семей воинов отечества» своей деятельностью заслужил авторитет в обществе.

    «За полтора года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции. Безусловно, вызывает огромное уважение, что она отдает столько времени и сил общественной и правозащитной работе», – сказал президент.

    Ранее Путин сравнил лауреатов госпремий с героями приключенческой литературы.

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    12 июня 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин назвал главные задачи деятелей культуры

    Путин: Главными задачами деятелей культуры России является сохранение и развитие наследия страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сохранение и развитие наследия страны являются основными задачами российских деятелей культуры, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий.

    «Хранить и развивать – вот, пожалуй, главные задачи, стоящие перед российской культурой», – сказал Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что России есть чем гордиться, что беречь и передавать из поколения в поколение.

    Путин также заявил, что наука помогает решать множество масштабных задач, стоящих перед Россией.

    «Сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», – отметил российский лидер.

    В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.

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    12 июня 2024, 15:29 • Новости дня
    Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

    Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные семьи смогут получать выплаты на погашение ипотеки в течение семи лет.

    Закон продлевает действие нормы, которая позволяет гражданам при рождении третьего или последующих детей получать выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Выплаты будут доступны до конца 2030 года, передает RT.

    Напомним, в феврале президент Путин поручил предоставить участникам спецоперации и членам семей погибших в ходе СВО возможность воспользоваться программами дальневосточной и арктической ипотеки.

    Как сообщалось ранее, Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до конца десятилетия.


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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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