Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.6 комментариев
Путин открыл Игры БРИКС в Казани
БРИКС увеличивает свою роль в мировых делах, заявил президент России в приветствии к участникам церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.
«Спортивные игры под эгидой нашей организации [БРИКС] – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет», – цитирует Путина ТАСС.
Игры принимают Москва и Казань, это города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями. При этом эти города современные и «устремленные в будущее», что отражает дух и характер самого БРИКС, подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил, что БРИКС – это объединение «суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга».
По его словам, эти Игры представляют собой «образец честной борьбы, спортивных ценностей и равных возможностей».
Путин напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 тыс. атлетов из почти 100 государств мира.