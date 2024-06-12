Путин открыл Игры БРИКС в Казани

«Спортивные игры под эгидой нашей организации [БРИКС] – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет», – цитирует Путина ТАСС.

Игры принимают Москва и Казань, это города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями. При этом эти города современные и «устремленные в будущее», что отражает дух и характер самого БРИКС, подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что БРИКС – это объединение «суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга».

По его словам, эти Игры представляют собой «образец честной борьбы, спортивных ценностей и равных возможностей».

Путин напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 тыс. атлетов из почти 100 государств мира.