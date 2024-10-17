Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.6 комментариев
Путин призвал продолжать подготовку спортсменов, несмотря на отстранение России
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.
По его словам, «вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях» не должна «снижать качество подготовки новых поколений спортсменов, ослаблять контроль в части правил проведения соревнований, медицинского и медико-биологического сопровождения спорта», говорится в Telegram-канале Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан, а также сообщил о намерении ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах и принял участие по видеоконференции в открытии новых спортивных объектов в различных регионах страны.
Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.