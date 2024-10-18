Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.7 комментариев
Путин счел незаконным отказ допускать россиян на международные соревнования
Путин назвал незаконным отказ допускать российских спортсменов на международные соревнования
Решения не допускать спортсменов из России на международные соревнования являются незаконными, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поблагодарил Станислава Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России. Как подчеркнул глава российского государства, Позднякову на этой должности пришлось столкнуться с целым рядом «непростых испытаний».
«И пандемия коронавирусной инфекции, и связанные с этим ограничения, и перенос Олимпийских игр, и потом несправедливые, и, считаю, незаконные, решения по ограничению участия российских спортсменов в различных международных соревнованиях», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева. Президент заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.