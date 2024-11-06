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    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

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    6 ноября 2024, 19:41 • Новости дня

    Стояногло признал поражение на выборах в Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду и заявил, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва.

    Стояногло заявил в своем Telegram-канале: «Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», сообщает ТАСС.

    Он также заявил о слабости действующей власти, утверждая, что победа Майи Санду основана на манипуляциях и ненависти, и ее поражение неизбежно. Стояногло подчеркнул, что нынешняя власть не умеет ни выигрывать, ни проигрывать достойно. По его словам, «если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени».

    Стояногло добавил, что манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой для власти, и выразил уверенность, что изменения в стране неизбежны.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

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    5 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лавров сделал заявление по ситуации в Приднестровье после выборов в Молдавии

    Лавров выразил надежду на благоразумие Кишинева для избежания эскалации в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2».

    В интервью РИА «Новости» министр выразил надежду на то, что власти Молдавии будут благоразумны и избегут шагов, способных привести к повышению напряженности в Приднестровье. Лавров отметил, что ситуация в регионе сложная, на нее влияют внутриполитические процессы в Молдавии.

    Министр подчеркнул важность благоразумия, так как переговорный процесс в формате «5+2» сейчас заморожен. Согласно его словам, пауза в работе этого механизма длится с октября 2019 года из-за противоположных позиций Кишинева и Тирасполя по ключевым вопросам урегулирования.

    Лавров также выразил несогласие с мнением о необходимости создания новых площадок для диалога по приднестровскому вопросу, подчеркнув, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем остается необходимым.

    Исторически Приднестровье, население которого составляет около 60% русских и украинцев, искало выход из Молдавии из-за страхов перед национализмом и возможным присоединением к Румынии. После попыток молдавских властей решить конфликт силой в 1992 году, Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, но большинству из них не удалось проголосовать на выборах президента.

    Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов.

    Россия, как заявил Песков, не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

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    3 ноября 2024, 21:37 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 53% на выборах президента

    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во втором туре выборов президента Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 21.00 достигла 53,46%, за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, сообщили в ЦИК Молдавии.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что явка на второй тур президентских выборов к 21:00 по московскому времени составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%.передает РИА «Новости».

    Кроме того, молдавский МИД отметил рекордное количество проголосовавших за рубежом: более 300 тыс. граждан из диаспоры отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом для страны.

    Во втором туре за пост президента боролись действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. В первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

    Ранее Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.

    Также ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.

    Между тем, движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков.

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    6 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Посла Молдавии вызвали в МИД России

    Москва выразила протест послу Молдавии из-за недружественных действий против наблюдателей из России на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Молдавии в России был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест по поводу недружественных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике.

    Отказ в аккредитации международным наблюдателям из России перед первым туром голосования и референдумом о вступлении в Европейский союз вызвал резкое недовольство Москвы, послу Молдавии Лилиану Дарию заявлен решительный протест, пишет РИА «Новости».

    Во втором туре, прошедшем 3 ноября, трое российских членов миссии ОБСЕ были не допущены на территорию Молдавии, несмотря на наличие у них аккредитации Центризбиркома страны. Эти действия, как заявили в МИД РФ, являются грубым нарушением международных обязательств Молдавии, в том числе Копенгагенского документа и Конвенции СНГ.

    Министерство отметило, что подобные шаги страны – кандидата в ЕС ставят под сомнение приверженность молдавского руководства европейским демократическим ценностям. Также российская сторона направила аналогичное представление БДИПЧ ОБСЕ через постоянное представительство в Вене.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.

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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    4 ноября 2024, 11:06 • Новости дня
    Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

    Лидеры Европы поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

    Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Боррель подчеркнул, что молдавский народ вновь подтвердил свою приверженность европейскому будущему, несмотря на попытки подорвать демократию, передает РИА «Новости».

    Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в публикации в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что демократия восторжествовала, и Париж продолжит поддерживать Кишинев на европейском пути, пишет Газета.Ru.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, также поздравила Санду, отметив редкую силу воли, которую она продемонстрировала на этих выборах. «Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», – написала глава ЕК. Она выразила готовность работать с Санду для благополучия Молдавии.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой, заверив в поддержке европейского выбора молдавского народа и готовности укреплять партнерство. «Молдаване сделали четкий выбор – они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности», – добавил он.

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Санду успешно провела страну через трудные времена. Он подчеркнул, что ФРГ поддерживает Молдавию и поздравил с переизбранием.

    Как пишет ТАСС, президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Санду с исторической победой, заявив о поддержке румынского народа.

    Кроме того, Пекин через представителя МИД Китая Мао Нин выразил уважение к выбору молдавского народа и готовность к развитию двусторонних отношений. «Молдавия – дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа, – сказала она. – Мы искренне надеемся, что Молдова будет процветающей и стабильной».

    Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    4 ноября 2024, 01:22 • Новости дня
    Стояногло одержал победу на выборах внутри Молдавии

    Александр Стояногло победил на выборах внутри Молдавии с 51,19% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

    Как сообщает ТАСС, Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор Молдавии, победил на президентских выборах с результатом 51,19% голосов. Действующий президент Майя Санду получила 48,81%. Центральная избирательная комиссия опубликовала эти данные после обработки всех протоколов.

    По итогам голосования на зарубежных участках Санду лидирует с 52,11%, тогда как Стояногло получил 47,89%. Однако в Гагаузии кандидат Стояногло заручился поддержкой 97% избирателей, оставив Санду с 2,96%. Эти результаты стали известны после обработки всех протоколов в автономии.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что эти выборы показали провал правления Санду и ее партии. По его словам, Санду теперь является «хромой уткой», президентом диаспоры, благодаря голосам за рубежом.

    Александр Стояногло, в свою очередь, призвал жителей страны сохранять спокойствие, независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что каждый голос важен, а демократия требует зрелого отношения к результатам.

    Кандидат также выразил надежду на прекращение разжигания ненависти и раскола и обратился к СМИ и НПО с просьбой вернуться к объективной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стояногло лидирует на выборах, набрав 51,52% голосов против 48,48% у Майи Санду после обработки 81% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

    Явка на второй тур выборов достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры.

    В Варнице избирательные участки были эвакуированы после пятого за текущие выборы звонка о минировании, что вызвало серьезную обеспокоенность у организаторов и участников.

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    5 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков отверг обвинения во вмешательстве России в выборы Молдавии
    Песков отверг обвинения во вмешательстве России в выборы Молдавии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он заявил, что обвинения, выдвинутые советником президента Молдавии по национальной безопасности Станиславом Секриеру, не подкреплены достоверной информацией. Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к организации голосования в Молдавии и открытию избирательных участков на своей территории, что было решением молдавских властей, передает ТАСС.

    Песков также выразил скептицизм относительно перспектив отношений между Россией и Молдавией после выборов. Он отметил, что нынешнее молдавское руководство не проявляет интереса к развитию добрых отношений с Россией, а также принимает меры по ограничению российских информационных потоков в своей стране. Это, по словам Пескова, является нарушением прав граждан Молдавии на доступ к различной информации.

    Кроме того, Песков отметил, что президентскую кампанию в Молдавии нельзя назвать демократической и честной. Он указал, что выборы сопровождались многочисленными манипуляциями, что ставит под сомнение их легитимность. По его словам, манипуляции на выборах указывают на авторитарную линию нынешнего молдавского руководства.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.

    Коментарии (3)
    4 ноября 2024, 22:41 • Новости дня
    Захарова назвала недемократическими выборы в Молдавии

    Захарова обвинила власти Молдавии в репрессиях и дискриминации русскоязычных СМИ

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    По словам Захаровой, президентские выборы в Молдавии стали самыми недемократическими за всю историю независимости страны, передает ТАСС. По ее словам, кампания сопровождалась беспрецедентными репрессиями против оппозиции и независимых, в частности русскоязычных, СМИ.

    Захарова подчеркнула, что на исход выборов также повлияло неприкрытое вмешательство стран Запада и широкое использование администрацией Майи Санду административного ресурса. Она обратила внимание на дискриминацию молдавских избирателей, проживающих в России, которым было предоставлено лишь два избирательных участка на фоне более двухсот участков, открытых для молдаван в Западной Европе и Северной Америке.

    Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. До этого стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.

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    5 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    Киркорову повторно запретили въезд в Молдавию

    Апелляционная палата отменила решение суда о снятии запрета на въезд Киркорову

    Киркорову повторно запретили въезд в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Апелляционная палата Кишинева поддержала иск Пограничной полиции Молдавии против Филиппа Киркорова, оставив в силе запрет на въезд в страну.

    В решении указано: «Апелляционная палата поддерживает иск Пограничной полиции Молдавии. Иск, поданный Киркоровым против Главной инспекции пограничной полиции и сектора пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева о признании недействительным административного акта, отклоняется», передает РИА «Новости».

    Таким образом, решение суда первой инстанции, которое разрешало Киркорову посещать Молдавию, автоматически признано недействительным. Теперь исполнитель может обжаловать это решение только в Высшей судебной палате Молдавии, что является следующей инстанцией для рассмотрения дела.

    3 июня Районный суд молдавской столицы аннулировал запрет на въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, который действовал с 2022 года. Напомним, в 2022 году артиста не пустили в Молдавию, где он должен был выступить в качестве ключевого свидетеля по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии «Шор».

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    6 ноября 2024, 10:19 • Новости дня
    Депутат Шеремет заявил о перевороте на выборах в Молдавии

    Депутат Госдумы Шеремет обвинил выборы в Молдавии в госперевороте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии фактически государственным переворотом и подверг сомнению легитимность избранной Майи Санду.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президентские выборы в Молдавии можно считать государственным переворотом, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что выборы были жестко контролируемы извне и не обладают легитимностью. Шеремет выразил мнение, что президент Майя Санду обладает такой же легитимностью, как и президент Украины Зеленский, которого он назвал «просроченным».

    Депутат также отметил, что в сложившихся обстоятельствах Молдавию нельзя признать страной, где выборы прошли в соответствии с принципами свободного волеизъявления народа. По его словам, подобное признание означало бы поддержку «политического терроризма» и нарушение прав человека, а также международных принципов проведения выборов.

    Шеремет, представляющий Крым в российском парламенте, занимает пост в комитете по безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 22:10 • Новости дня
    В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

    Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился при высокой явке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло, явка составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В Молдавии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, передает ТАСС. В выборах участвовали действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

    По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 54%, что эквивалентно около 1,6 млн избирателей. Это превышает минимально необходимый порог в 20% для признания выборов состоявшимися.

    ЦИК сообщила о ряде нарушений в течение дня, включая сообщения о минировании избирательных участков, что привело к временной остановке их работы. В частности, полиция эвакуировала бюллетени с трех участков в Варнице.

    Александр Стояногло заявил, что его штаб получил сигналы о нарушениях как в стране, так и за ее пределами, и намерен провести анализ поступившей информации. «Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», – отметил он на брифинге.

    На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, в том числе представители ОБСЕ. Однако российские наблюдатели и структуры СНГ не были приглашены.

    Оппозиция выразила недовольство тем, что количество избирательных участков в России было сокращено, что, по их мнению, связано с политическими предпочтениями значительной части избирателей, проживающих там.

    Первые результаты голосования ЦИК планирует озвучить в ближайшие часы. Победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре выборов президента Молдавии явка к 21:00 составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила ЦИК Молдавии.

    В школе Варницы избирательные участки эвакуировали после звонка о минировании, это был пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии. На мосту Рыбница-Резина в день второго тура выборов перекрыли движение из-за сообщения о минировании, что помешало ряду избирателей из Приднестровья добраться до участков.


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    4 ноября 2024, 15:30 • Новости дня
    Социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом

    Социалисты Молдавии не признали победу Санду на основании голосования за рубежом

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия социалистов Молдавии отказалась признавать результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которым Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов, назвав ее «президентом диаспоры».

    Партия социалистов Республики Молдова заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных избирательных участках, передает РИА «Новости». Социалисты считают, что благодаря этим голосам Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов.

    В заявлении, размещенном в Telegram-канале партии, подчеркивается, что большинство жителей Молдовы проголосовало против текущей власти. По мнению партии, честные и свободные выборы невозможны без деполитизации ключевых государственных органов, таких как Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд.

    Социалисты планируют провести переговоры с другими политическими движениями и гражданским обществом. Целью этих переговоров станет разработка стратегии по деполитизации государственных структур и обеспечению равных условий для всех участников избирательных кампаний.

    Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    5 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Захарова: Запад навязывает Молдавии раскол общества

    Захарова заявила о планах Запада расколоть общество Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президентская кампания в Молдавии завершилась, но оставила осложнения, вызванные западным влиянием, которые способствовали антагонизму в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова, выступая на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», обратила внимание на последствия президентской кампании в Молдавии. По ее словам, несмотря на завершение избирательного процесса, в молдавском обществе сохраняются напряженности и раскол, передает ТАСС.

    «Проблема в навязанном расколе и развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии», – сказала она.

    Ранее Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. Позже стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.

    Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

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