Стояногло признал поражение на выборах в Молдавии

Tекст: Ольга Иванова

Стояногло заявил в своем Telegram-канале: «Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», сообщает ТАСС.

Он также заявил о слабости действующей власти, утверждая, что победа Майи Санду основана на манипуляциях и ненависти, и ее поражение неизбежно. Стояногло подчеркнул, что нынешняя власть не умеет ни выигрывать, ни проигрывать достойно. По его словам, «если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени».

Стояногло добавил, что манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой для власти, и выразил уверенность, что изменения в стране неизбежны.

Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.