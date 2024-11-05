Белоусов поручил разработать систему выплат за ранения с учетом их тяжести

Tекст: Дарья Григоренко

На рабочем совещании с замминистра обороны Анной Цивилевой обсуждались вопросы социальной поддержки военнослужащих, участвующих в операции, говорится в Telegram-канале Минобороны. Белоусов подчеркнул, что президент России Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Особенно это касается бойцов, которые перенесли ампутацию.

«Сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека. Это, конечно же, создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы, поэтому в ходе моей рабочей поездки в центральный военный госпиталь имени А.А.Вишневского выступили с инициативой и сами военные врачи, которые только что вернулись из зоны специальной военной операции, являются участниками боевых действий, и их поддержали военнослужащие, которые находятся там на излечении, как раз с инициативой чтобы мы проработали индивидуальный подход к выплатам. Для того чтобы меры социальных гарантий выплачивались и предоставлялись нашим военнослужащим в зависимости от тяжести ранения», – отметила Цивилева.

Цивилева предложила рассмотреть данную инициативу, досконально проработать и изучить этот вопрос с тем, чтобы меры социальной поддержки учитывали особенности и тяжесть ранений.

«Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек. Поэтому я прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим», – сказал Белоусов.

Напомним, с 1 ноября в России начала действовать система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции, упрощен порядок оформления льгот и социальной поддержки.

