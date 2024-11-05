Путин заявил о стремлении России к справедливому миропорядку без нелегитимных санкций и политических ограничений

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений», – цитирует его РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Россия активно участвует в международной жизни и проводит конструктивный внешнеполитический курс. По его словам, этот курс учитывает как национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Президент также отметил, что прошедший в Казани саммит БРИКС подтвердил значимость конструктивного подхода России на международной арене.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия. Он добавил, что эти принципы включают невмешательство во внутренние дела других государств и неукоснительное соблюдение международного права.

Ранее Путин заявил о бесперспективности «кулачного права» в международных делах и подчеркнул, что БРИКС стремится вернуть значимость международного права, выступая против политики силы.

Также президент указал на вступление международных отношений в эпоху коренных изменений, формирование нового миропорядка и необратимости этих процессов.

По его словам, Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений.