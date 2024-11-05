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Фестиваль «1612» собрал 3 тыс. участников и 350 тыс. зрителей
Фестиваль «1612» в Москве привлек 3 тыс. участников и 350 тыс. онлайн-зрителей
Фестиваль «1612», посвященный Дню народного единства, впервые прошел в Москве с участием 3 тыс. человек и 350 тыс. онлайн-зрителей, он предложил гостям лекции, мастер-классы и презентации.
Открытый тематический фестиваль «1612», посвященный Дню народного единства, впервые состоялся в Москве 4 ноября.
Мероприятие прошло на площадке VK Play Арена и собрало около 3 тыс. участников, а также более 350 тыс. зрителей, подключившихся к онлайн-трансляции. Генеральным партнером мероприятия выступила компания VK.
Фестиваль предложил гостям разнообразные активности: от мастер-классов по плетению браслетов и написанию гусиным пером до презентации обновленной версии игры «Смута».
Анимированная лекция, проведенная Российским военно-историческим обществом, была посвящена Смутному времени и ключевым событиям борьбы с польскими интервентами. Виталий Мартынюк, исполнительный директор РВИО, подчеркнул важность критического подхода к информации в цифровую эпоху.
Панельная дискуссия «Игры как социально-значимый элемент культурного кода», организованная VK Play, подняла вопросы о роли компьютерных игр в формировании национальной идентичности и их культурной ценности. В рамках дискуссии участники обсудили растущую роль игр в российской индустрии и презентовали обновленную версию игры «Смута», представляющую исторически точный образ России периода Смуты.
Заключительным аккордом фестиваля стали выступления групп «Дереза» и RADIO TAPOK, а также разнообразные игры и развлечения для гостей. Посетители могли погрузиться в атмосферу средневековой Руси и принять участие в интерактивных мастер-классах и играх, делая фестиваль не только образовательным, но и развлекательным событием.
Как анонсировалось ранее, на День народного единства в Москве пройдет фестиваль «1612», где представят игру «Смута» и проведут дискуссию о российской игровой индустрии.
Между тем компания «Сайберия Нова» готовится выпустить новое учебное приложение «Смутное время: Белый город», посвященное событиям в Москве начала XVII века.