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    Как Латвия растоптала права русского населения
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    Песков объяснил желание Зеленского получить ракеты «Томагавк»
    В Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
    Лукашенко заступился за генсека ООН Гутерриша
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    29 комментариев
    31 октября 2024, 14:41 • Новости дня

    В России разработали учебное приложение о Смутном времени в Москве

    «Сайберия Нова» анонсировала выпуск учебного приложения о Смутном времени в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Сайберия Нова» готовится выпустить новое учебное приложение «Смутное время: Белый город», посвященное событиям в Москве начала XVII века.

    Релиз запланирован на 4 ноября, пользователи смогут бесплатно скачать приложение с официального сайта проекта smuta.games и на платформе VK Play, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новое приложение станет четвертым в цикле образовательных модулей «Смутное время» и выпущено при поддержке Института развития интернета. Оно расскажет о военном деле начала XVII века и позволит пользователям подробно изучить, как Народное Ополчение под предводительством Минина и Пожарского положило конец Смутному времени, освобождая Москву.

    Генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев отметил, что это удобный формат для изучения истории, который может быть интегрирован в школьные и вузовские программы. Приложение позволяет увидеть Китай-город и Кремль XVII века, изучить их историю и в конце проверить свои знания с помощью тестов.

    В сентябре компания уже выпустила несколько приложений из этого цикла, посвященных другим городам, участвовавшим в исторических событиях Смутного времени, таким как Нижний Новгород, Москва и Ярославль. Эти приложения также поддержаны Институтом развития интернета и ориентированы на привлечение широкой аудитории к изучению отечественной истории.

    Напомним, на День народного единства в Москве состоится тематический фестиваль «1612», в рамках которого пройдет презентация новой версии игры «Смута», которую представит директор студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    30 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя

    Депутат Останина усомнилась в эффективности запретов на продажу алкоголя

    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, отметив, что любые запреты можно обойти.

    «Это вопрос общечеловеческой культуры. Запреты еще не приводили к тому, что не найдутся возможности их обойти. Это вопросы воспитания. Если бы у нас общественное пространство было пронизано желанием эту культуру воспитать, то было бы правильно», – отметила Останина, передает News.ru.

    Депутат также призналась, что пока не знает, как можно эффективно решить проблему алкоголизма в России. Она подчеркнула, что единственным инструментом в этой борьбе остается воспитание в семье и школе.

    На ваш взгляд
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    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного.

    Александр Ржаненков, глава комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга, заявил, что город может взять на вооружение опыт Вологодской области и ввести ограничения на реализацию алкогольных напитков. Он отметил, что в данный момент депутаты рассматривают разные варианты новых правил продажи алкоголя.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 11:18 • Новости дня
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рост ключевой ставки не ведет к увеличению инфляции, приводя в качестве примера опыт России и других стран, где высокие процентные расходы компаний не являются основным фактором инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, распространенное мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением, передает ТАСС.

    В своих высказываниях она подчеркнула, что это противоречит и мировому, и российскому опыту.

    «Процентные расходы, мы проанализировали 300 тыс. предприятий, в расходах компании составляют до 5%, но от инфляции затраты растут гораздо больше», – заявила Набиуллина.

    Также эксперт заметила, что без повышения ключевой ставки до 16% ЦБ опасался бы взрывного роста кредитования и еще большего перегрева спроса, что привело бы к более высокой инфляции.

    Набиуллина отметила, что некоторые сегменты кредитования слабо чувствительны к изменению ключевой ставки, что ослабляет влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование.

    По ее мнению, более активный рост может произойти при условии, что инвестиции последних лет окажутся более производительными. ЦБ также не планирует делать никаких уступок для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку высокая инфляция создает неопределенность для бизнеса и граждан.

    Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция не может быть устойчивой, и опасно полагать, что ее можно надежно удерживать в определенном коридоре.

    «Для всех остальных предприятий инфляция – это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», – добавила глава ЦБ.

    Напомним, глава Банка заявила, что жесткая денежно-кредитная политика является вынужденной мерой для российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    30 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных

    Захарова: Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предъявила Латвии досудебные претензии из-за несоблюдения конвенции о ликвидации расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Это связано с действиями латвийских властей в отношении русскоязычного населения и соотечественников, что свидетельствует о новом уровне русофобии в регионе, подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    По ее словам, Россия предпринимает активные меры для привлечения к ответственности государств, нарушающих международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации.

    Дипломат отметила, что если Латвия не прекратит нарушать положения конвенции, то ей придется отвечать в Международном суде ООН, где уже рассматривается дело Украины, обвиняемой в геноциде народа Донбасса.

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    30 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
    МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
    @ Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД России в среду, ей заявили протест против ареста 45 объектов российской недвижимости в Финляндии, включая те, что защищены дипломатическим иммунитетом.

    В дипведомстве подчеркнули, что российская сторона потребовала от финских властей пересмотреть это решение в кратчайшие сроки, передает ТАСС. Решение названо нелегитимным и грубо нарушающим положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Российская сторона предупредила, что в случае отказа Хельсинки пересмотреть арест ответственность за последствия будет лежать на финских властях. При необходимости Россия оставляет за собой право предпринять ответные меры.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины. В посольстве России завили, что рассчитывают на пересмотр решения Службы судебных приставов Финляндии об аресте недвижимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответ на любые неправомерные решения Финляндии.

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    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

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    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    31 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
    ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека пострадали после атаки ВСУ на Бердянск Запорожской области, где использовались снаряды с большим числом поражающих элементов, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску в Запорожской области с использованием снарядов, содержащих большое количество поражающих элементов.

    В результате атаки ранения получили три человека.

    Власти региона призвали жителей воздержаться от поездок в Бердянск на автомобиле. Балицкий также заверил, что продолжается работа средств противовоздушной обороны, и он находится на связи с оперативными службами, призывая население сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность. Ранее ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе.

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    30 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова: Россия не вмешивается в дела Грузии и ждет нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и надеется на стабильное развитие республики и нормализацию двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Россия является одной из ближайших соседей Грузии, и подчеркнула значимость происходящего у российской границы для Москвы, передает ТАСС.

    По ее словам, в отличие от западных стран, Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению грузинского народа. Дипломат выразила надежду на стабильное развитие Грузии и улучшение двусторонних отношений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается в дела внутри Грузии.

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    30 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

    Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге вечером в среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    По прогнозам синоптиков, вечером в среду в Москве ожидается резкое ухудшение погоды с дождем, мокрым снегом и ветром 17–20 м/с, возможна гололедица.

    Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, предполагается, что такие неблагоприятные условия сохранятся до 1 ноября, причем в пятницу ветер может усилиться до 21 м/с, передает ТАСС.

    Городские службы переведены в режим повышенной готовности. «Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – заявил Бирюков.

    Власти Москвы также сообщили о непрерывном мониторинге состояния улично-дорожной сети. Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от использования личного транспорта, если не заменили летние шины на зимние.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы.

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    30 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Глава Минэнерго доложил Путину о программе установки твердотопливных котлов жителям Сибири

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства проинформировал главу государства о поставке отечественных отопительных котлов для жителей Сибири и Дальнего Востока.

    Основной темой совещания стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщается в Telegram-канале Кремля.

    На заседании Цивилев доложил Путину об установке отечественных твердотопливных отопительных котлов населению в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках этой социальной программы.

    «В первую очередь в программу [установки котлов в отдалённых районах] войдут льготные категории граждан – конечно, участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Им поставка и установка оборудования будет осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ», – сообщил Цивилев.

    По его словам, социальная программа по установке твердотопливных котлов для населения Сибири позволит обеспечить граждан эффективным и безопасным отопительным оборудованием.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

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    30 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    В России в 3,5 раза выросло число недействительных патентов для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о значительном росте числа недействительных патентов на работу, выданных иностранным гражданам, а также о расширении оснований для лишения гражданства и аннулирования патентов.

    «Число патентов, признанных недействительными, выросло в 3,5 раза», – заявил Колокольцев на заседании коллегии МВД, передает РИА «Новости».

    Колокольцев также отметил, что в 2024 году значительно расширился список оснований для лишения иностранцев гражданства России и аннулирования патентов. Это стало частью усилий по ужесточению миграционного контроля. Для нелегалов вводятся специальный режим высылки и реестр контролируемых лиц.

    В текущем году в 1,5 часа увеличилось количество депортированных лиц, а также выросло на 15% число привлеченных к ответственности за нарушение режима пребывания. МВД приняло 34 тыс. решений о сокращении сроков временного пребывания, а также около 180 тыс. решений об ограничении возможности въезда в Россию, что составило рост на 23% и 50% соответственно. Кроме того, с февраля 2025-го полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев.

    Ранее Колокольцев сообщил, что почти 7,5 тыс. иностранцев не были допущены к экзаменам по русскому языку из-за отсутствия элементарных знаний. В общей сложности испытания не прошли 66 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа мигрантов, претендующих на знание языка.

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    31 октября 2024, 10:45 • Новости дня
    Набиуллина оценила жесткую ДКП как вынужденную меру для российской экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о вынужденном переходе к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), отметив, что это ответ на текущие экономические вызовы.

    По ее словам, такой шаг стал новой ситуацией для российской экономики, передает ТАСС.

    «Мы были вынуждены войти в период жесткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики», – подчеркнула Набиуллина.

    Также глава ЦБ уточнила, что жесткая ДКП является не прихотью Центробанка, а реакцией на нынешние экономические условия. Она отметила, что высокие ставки в долгосрочной перспективе принесут пользу и окупятся. «Через это прошли многие страны, добившись устойчиво низкой инфляции и преимуществ, таких как доступная рыночная ипотека и кредиты для бизнеса», – добавила Набиуллина.

    Также глава ЦБ отметила, что жесткая денежно-кредитная политика не противоречит задачам правительства по развитию экономики.

    По ее словам, политика направлена на защиту зарплат, пенсий и сбережений граждан от инфляционного давления, поддерживая экономический рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

    Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

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    31 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году украинские генералы обращались к нему с просьбой связаться с президентом России Владимиром Путиным для капитуляции.

    Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году украинские генералы звонили ему с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация была напряженной, когда российские войска находились на окраинах Киева, и международное сообщество, включая папу римского и страны Запада, пыталось убедить Москву остановить боевые действия.

    Лукашенко отметил, что российское командование вывело войска от Киева, поверив в обещания Запада. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на Украине остается опасной, и Киев пытается заставить ЕС привлечь войска НАТО в конфликт. Однако, как считает Лукашенко, эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии.

    Президент Белоруссии призвал к немедленным переговорам без предварительных условий, подчеркнув, что на Украине еще есть военные, которые хотят прекратить конфронтацию. Он добавил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с территории Белоруссии во время учений.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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