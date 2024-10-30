В Москве решили провести тематический фестиваль «1612»

На День народного единства в Москве состоится тематический фестиваль «1612», сообщает «Лента.ру». Одним из главных событий станет презентация новой версии игры «Смута», которую представит директор студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев. Сюжет игры разворачивается в 1612 году, в Смутное время на Руси.

VK Play организует панельную дискуссию, посвященную российской игровой индустрии, с участием ее ключевых представителей. Фестиваль «1612» пройдет 4 ноября на VK Play Арена и будет открыт для всех желающих бесплатно. Мероприятие посвящено Смутному времени и освобождению Москвы от польских войск.

Для посетителей фестиваля на площадке будет воссоздана атмосфера позднего Средневековья с участием историков, блогеров и артистов. Программа включает образовательный лекторий от Российского военно-исторического общества, тематическую гастрономическую ярмарку и мастер-классы по традиционным ремеслам.

Гости смогут смастерить кожаные браслеты, научиться писать гусиным пером, а также попробовать плетение кукол из лыка и роспись деревянных клинков. Завершится фестиваль выступлениями музыкальных коллективов RADIO TAPOK и ДЕРЕЗА.