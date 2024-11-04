Зампостпред России в ООН связала испытания КНДР с агрессией США

Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

«На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

«Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

«Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

«По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

«И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

«Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.