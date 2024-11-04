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Пушилин посетил освобожденный от ВСУ Горняк в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил освобожденный Горняк в ДНР и отметил, что специалистам пока рано начинать восстановительные работы, несмотря на продвижение российских войск.
В своем видеосообщении в Telegram-канале он отметил, что несмотря на успешное продвижение российских вооруженных сил, для начала восстановительных работ в этом населенном пункте еще не настал подходящий момент. «Есть огромнейшее желание жителей Донбасса жить на полностью освобожденной территории Донецкой народной республики и, конечно же, чтобы вопросы безопасности были на совершенно другом уровне, но сейчас мы видим, что работы предстоит много», – сказал Пушилин.
Кроме того, Пушилин подчеркнул важность гуманитарной помощи для жителей Горняка. Он сообщил, что власти ДНР совместно с партией «Единая Россия» будут организовывать гуманитарные миссии для поддержки местных жителей, остро нуждающихся в продуктах питания и лекарствах. «Эвакуация идет, ребята-военные помогают всем, чем могут, но, конечно же, вопрос сложный стоит и с обеспечением продуктами питания, и с лекарственными препаратами. Людям нужна поддержка», – сказал Пушилин.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Горняка, Катериновки и Доброволья в ДНР.
В минувший вторник в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР. Кроме того, в Минобороны сообщили, что группировка войск «Центр» сумела полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города.