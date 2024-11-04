Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
Вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил против утверждений посла Великобритании о том, что Югославию во Второй мировой войне освободили в основном украинцы, сославшись на отсутствие точных данных.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Британии Эдварда Фергюсона о роли украинцев в освобождении Югославии во время Второй мировой войны, передает ТАСС. Вулин выразил сомнение в подсчетах Фергюсона о количестве украинцев и русских в рядах Красной армии, участвовавших в освобождении Белграда. Он напомнил о британских бомбардировках Сербии в 1944 году, подчеркнув, что никто не подсчитывал национальности пилотов, наносивших удары.
Вулин также оспорил заявление Фергюсона о том, что переход Болгарии на сторону союзников в 1944 году стал стимулом для югославских партизан в их борьбе с фашистами. По его мнению, Болгария традиционно меняла стороны в конфликтах, и это не оказало значимого влияния на югославское сопротивление. Вице-премьер отметил, что такие высказывания британского дипломата вызывают недоумение и не соответствуют исторической действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Сербии решительно осуждает действия британского посла Эдварда Фергюсона, который в статье для сербских СМИ попытался снизить значимость Красной Армии в освобождении Югославии.