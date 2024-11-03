Российское посольство в Сербии ответило на попытки посла Британии принизить роль Красной Армии

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские дипломаты отметили, что статья Фергюсона, по их мнению, продвигает недобросовестные идеи коллективного Запада и искажает историческую правду, пытаясь бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, передает РИА «Новости».

В своем заявлении российское посольство подчеркнуло, что попытка Фергюсона приписать основную роль в освобождении Белграда одному из народов бывшего СССР, украинцам, выглядит жалкой. Дипломаты отметили, что Красная Армия была единым целым, и ее победы были результатом совместных усилий представителей различных этносов, сражавшихся плечом к плечу.

Кроме того, российские дипломаты указали на избирательность Фергюсона в его оценках, подчеркнув, что он умолчал о тысячах гражданских жертвах, вызванных американо-британскими бомбардировками сербских городов в 1944 году. Они также напомнили о полном самоустранении британских дипломатов от участия в торжествах в честь освобождения Белграда 20 октября.

Представители России раскритиковали британского посла за отсутствие на праздничных мероприятиях в Сербии и рекомендовали ему «опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением истории». Власти России неоднократно заявляли о попытках европейских стран переписать историю и подчеркивали важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Ранее президент Сербии Александар Вучич отметил, что Белград был освобожден от фашистов с помощью Красной армии в октябре 1944 года, и подчеркнул, что эта помощь не забывается.